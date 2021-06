A la sombra | Octavio Romero Oropeza

A pesar de que en el papel los trabajadores de Petróleos Mexicanos aún tienen contemplados beneficios como préstamos y seguro médico, la realidad es que desde el inicio de esta administración dejaron de percibir dichas prestaciones como parte de la política de austeridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, nos dicen dentro de la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza, dejó también a los empleados solo con opciones informales para acceder a créditos y con mucho malestar, un malestar creciente entre su planta laboral, sin embargo, la medida no ha sido la solución al problema de endeudamiento de la otrora paraestatal cuyo pasivo laboral es una de sus principales complicaciones financieras.

***

Dicen los que saben que mucho ruido generó en Palacio Nacional que se diera a conocer que los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, cobran cada mes su beca de 68 años y más, una pensión que reconoce el esfuerzo y empeño de los adultos mayores en la construcción de México. Algo hizo que se calentara el Presidente de México y nos aseguran que no necesariamente es la edad de sus amigos.

***

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que eso era una noticia falsa hace unos días, pero no abundó en el tema durante su mañanera. “Cuando menos ya uno me dijo que no era cierto, pero los otros dos puede ser que sí estén recibiendo, por la edad, pero sacaron que está recibiendo pensión de adulto mayor el general secretario de la Defensa y tiene 61 años o 62. Hoy en la mañana le decía: No es que esté recibiendo la pensión, sino que es que yo creo que sí calienta que le aumenten la edad ¿no?, eso es lo que calienta”. ¿En realidad calientan muchas cosas más no?

***

Adelantan los enterados que en la lista de beneficiarios hay hasta millonarios, pero el mandatario ya se adelantó a defenderse de las críticas que esto puede desatar: “Yo voy a recibir mi tarjeta, porque era a partir de los 68, pero ahora es a partir de los 65, tengo 67, ya voy a cumplir 68 el 13 de noviembre, entonces ya puedo tener mi tarjeta y la voy a recibir, porque esa tarjeta, esa pensión, es universal. Y no es nada más para los pobres, es para todos los adultos mayores, por su contribución al desarrollo de México, es una pequeña recompensa, un pequeño reconocimiento y en el caso de la gente más humilde es para que puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia”.

***

Nos aseguran que México es de los países que mejor está en materia de normalización y evaluación de la calidad, lo que permite que en el país se comercialicen y ofrezcan productos y servicios de la mejor calidad mundial. Un ejemplo de este caso es la distinción que recibió la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Mario Gorena Mireles, quien acaba de acreditar la certificación mundial de la norma IOS/IEC 17011-2018, equivalente a la NMX-EC-17011, que aplica a los organismos de acreditación.

***

Lo anterior fue avalado por 19 expertos internacionales y evaluadores líderes integrantes de la Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico (APAC) y de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), organismos regionales de los cuales la EMA de la mano de su también directora Maribel López, forma parte, quienes revisaron a fondo su operación y sus prácticas, para validar el cumplimiento de la nueva norma internacional.