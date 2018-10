A la sombra | Olga Sánchez Cordero

Fot: ABRAHAM SOLÍS

Nos cuentan que en Ford andan preocupados y molestos. Cuando Adrienne Roberts, de The Wall Street Journal, le preguntó a Mark LaNeve, vicepresidente de Ventas, Marketing y Servicios de Ford en Estados Unidos, si afectará a los consumidores el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, él esquivó la pregunta muy serio. No quiso contestar. Le cedió su turno para explicar si ven alza de costos y ajustes en salarios de sus obreros en los autos, a Bryan Bezold, economista para la región de la empresa. Bryan dijo tajante que es muy pronto para expresar algunas conclusiones acerca de ello. Y la respuesta amigable que no dice nada es que están muy emocionados por el anuncio y con la idea de que se incremente el comercio entre los tres países. Así, los de Ford, fieles a no decir nada, volvieron a sacudirse una explicación pendiente acerca de la mano de obra mexicana.

***

Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú, lanzó la convocatoria para la inscripción de candidatos al Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana en su XVIII edición, correspondiente al bienio 2018-2019. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 30 de abril de 2019. El premio contempla una bolsa de premios de 500 mil pesos, repartidos en cinco categorías. “Conocer nuestro pasado es fundamental para entender mejor nuestro presente, por lo que reconocer los trabajos de nuestros historiadores es uno de los objetivos que tenemos para fomentar un mayor número de investigaciones que enriquezcan el conocimiento y legado de la historia mexicana”, explicó Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex.

***

Hace unos días, en el Inai, se recordó entre los altos funcionarios que en diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York, en los Estados Unidos de América, por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países. Respecto al caso de México, la empresa Odebrecht se declaró culpable por el pago de 10 millones y medio de dólares de sobornos a posibles funcionarios de Pemex en un periodo comprendido entre 2010 y 2014. Dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/000117/2017, constan ya las declaraciones de 10 servidores públicos y nueve exfuncionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres Contratos de Obra Pública asignados al conglomerado brasileño Odebrecht. También se han tomado declaraciones a tres directivos de la empresa, incluido Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su nombre. Todo eso, sigue siendo un misterio sin resolver. Pero en el Inai ya están trabajando para que todo esto se transparente.