A la sombra | Olga Sánchez Cordero

Foto: Alejandro Oyervides

“No vamos a dar ni un sólo paso atrás. Estamos tomando las medidas necesarias para la distribución. Hay combustible suficiente, hay barcos descargando en los puertos, no hay escasez de combustible, sólo tenemos un problema momentáneo de distribución”, aseguró la secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO. Luego de sus palabras, ya estamos más tranquilos, ¿no? Lo que sí dejó en claro, es que es capaz de aplacar a los gobernadores respondones. ¿O no SINHUÉ? ¿O no SILVANO?

“Fue una reunión sobre el sector de hidrocarburos, donde el Presidente mandó un mensaje de certeza a todos los que están en el sector”, compartió ayer tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador el presidente de Grupo Banorte, Carlos Hank González. Nos cuentan que estuvieron en el encuentro a puerta cerrada, en el marco de la crisis de desabasto, Miguel Rincón, de Bio Pappel; Bernardo Gómez, vicepresidente Ejecutivo de Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, y Daniel Chávez, propietario de Grupo Vidanta.

En Citibanamex, que encabeza Ernesto Torres Cantú, están preocupados por la falta de gasolina. Un punto que destacan es que ni Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ni el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, han proporcionado una lista bien definida de medidas a implementar ni una guía sobre cuánto tiempo durará el cierre de los ductos.

“Por no hablar de los problemas de las escasez. Sus diagnósticos también son ambiguos, a veces culpan a los huachicoleros que perforan las tuberías, a veces denuncian a los ejecutivos de Pemex y a veces acusan a las estaciones de servicio que compran combustible robado en el mercado negro”. Es decir, al más puro estilo de la Chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra… Y si el robo continúa sin control después de este ajuste de gobierno que nos dejó sin gasolina, una vez que hayan restablecido el flujo por ductos, los beneficios económicos de todo este escándalo serán iguales a cero y los costos seguirán aumentando.

“La escasez de combustible en todo el país representa la primera gran crisis que AMLO debe enfrentar, en menos de un mes desde su toma de posesión. Aun cuando aplaudimos la resolución del gobierno para combatir un problema que se ha convertido gradualmente en una amenaza nacional, pensamos que los efectos secundarios de su estrategia pueden ser importantes”, advierte Citibanamex en un documento que circuló ayer entre inversionistas.

“Ya se abrió el ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco, es el que abastece de gasolina a todo el Valle de México, a una parte importante del Valle de México, y ya lleva funcionando 24 horas de manera continua, lo que ha permitido que empiece a subir el nivel de abastecimiento de las gasolineras”, aseguró ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.