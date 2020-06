Foto: Alejandro Oyervides





“La Secretaría de Gobernación debe otorgar certeza jurídica de que en México se puede invertir, de que se puede lograr el desarrollo económico, se puede crear riqueza, pero también fuentes de trabajo y de empleo”, explicó la mismísima titular de la Segob, OLGA SÁNCHEZ CORDERO. Dicen los que saben que ahora debería ir con esas mismas palabras a explicarle eso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Rocío Nahle, titular de Energía, y a muchos porristas de Morena, porque parece que es algo que no entienden y que todos los días intentan destruir más.

***

“Se supone que deben dar consejos independientes al gobierno. Pero no dan consejos independientes. Apoyan al gobierno. Nuestra comunidad científica se ha convertido en el ala de relaciones públicas de un gobierno que no ha respondido abruptamente a esta pandemia”, dice Richard Horton, el editor en jefe de la revista médica británica The Lancet, en una entrevista con The Times de Londres. Habla de Gran Bretaña, así que cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia (no lo vayan a meter en la próxima lista del BOA).

***

Hablando de relaciones públicas y consejos independientes, nos cuentan que los profesionales de la salud se preparan para vivir la próxima semana unos días de verdadero terror pues, dicen, cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador invita a los ciudadanos a salir del confinamiento se incrementan las cifras de contagios por Covid-19 y, por tanto, los enfermos graves que llegan a luchar por su vida en un hospital.

***

Apenas ayer el titular del Ejecutivo exhortó a los mexicanos a superar sus miedos y retomar las actividades cotidianas, esto a pesar de que el semáforo se mantiene en rojo en casi todo el país y de que los centros médicos se encuentran ya al límite de su capacidad. “También es un asunto mental. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores, hay que como seres humanos entender eso, pero sí salir y nada más con todas las medidas”, dijo López Obrador.

***

“¿Por qué los asesores científicos todavía están dispuestos a estar al lado de los políticos todos los días dando cobertura a un gobierno cuyas acciones están socavando el asesoramiento de salud pública?”, pregunta Horton. “¿Por qué los presidentes electos de los colegios reales y las sociedades científicas guardan silencio? El liderazgo de la ciencia y la medicina británicas está en una relación colusoria con el gobierno, temerosos de desconectarse y criticar, de perder su lugar en la mesa política".

***

Parece que, finalmente, los diputados echarán a andar otra vez la maquinaria para seleccionar a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE, lo anterior luego de que el diputado Porfirio Muñoz Ledo llamó a su “amigo y compañero” Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, a completar el procedimiento que dejaron trunco el pasado 23 de marzo.

***

Hay versiones de que el humo blanco para estos cuatro nuevos Consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, podría estar listo para principios de julio, pues al esquema original de trabajo que propuso el comité de selección le quedaba poco más de una semana para su conclusión.