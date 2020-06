A la sombra | Olga Sánchez Cordero

Foto: Alejandro Oyervides





Dicen los que saben que las alertas se encendieron en Presidencia y en la Secretaría de Gobernación después de que el titular de Hacienda informara que es portador de Covid-19, una enfermedad que ya mató más de 25 mil mexicanos. Recordaron que el pasado 22 de junio doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO estuvo más de media hora platicando muy en corto en Palacio Nacional con Arturo Herrera, por el movimiento de Diana Álvarez Maury, a la dirección del Banco del Bienestar, y de Rabindranath Salazar, actual director de dicho banco, que será el nuevo subsecretario de Gobernación. Todos estuvieron juntos para el anuncio y los ajustes, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Solamente está enfermo Herrera? Es pregunta, como dice el columnista fifí. ¿Y si solo Doña Olga se había blindado con gotas de nanomoléculas?

***

Olga Sánchez Cordero dijo rápidamente que no se contagió de coronavirus, de ser cierto, todos deberían correr a comprar las famosas gotas de nanomoléculas de cítricos que anunció consumía para blindarse en tiempos de pandemia y que incluso le permitían no usar cubrebocas. De todas formas, con todo y su menjurje sus cercanos andan que lloran de preocupación, igual que los que rodean a Rabindranath y a Diana Álvarez, no se crea.

***

“Me he hecho cinco pruebas, la más reciente fue este fin de semana que me dieron el resultado negativo el domingo, pero déjame decirte otra cosa, al secretario de Hacienda le voy a mandar mis gotas mágicas, hoy mismo se las mando”, dijo durante una conferencia la titular de Segob.

***

Por cierto, nos recuerdan que el viernes pasado, en una reunión virtual con miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Arturo Herrera interrumpió en un par de ocasiones su participación por ataques de tos, pero el funcionario aseguró que no tenía Covid-19 y que se trataba sólo de una alergia.

***

Recuerdan aquel episodio del Estado Fallido de Carlos Pascual con Felipe Calderón, pues una continuación de esos momentos de crisis entre los dos países se presentó ayer y el ahora embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, también la quiso componer antes de que pidieran su cabeza: “Se está reportando que yo comenté esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”.

***

Nos cuentan que, de manera contraria a la percepción que empiezan a expresar una buena parte de los mexicanos, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell genera un buen ánimo en la presidencia de la República; al grado que ya se le considera, junto a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, como un posible candidato de Morena para contender por la titularidad del Poder Ejecutivo en el 2024.

***

No obstante, nos hacen ver que las hechuras que más le reconoce Andrés Manuel López Obrador a su funcionario no son precisamente las relacionadas con el desastroso manejo de la pandemia, sino la manera en que llevó previamente la negociación con los empresarios para el tema del etiquetado de alimentos, ésta, aseguran, caracterizada por la nula apertura de la parte gubernamental y el uso del cada vez más conocido látigo de la Cuarta Transformación.