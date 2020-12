A la sombra | Olga Sánchez Cordero

Foto: Alejandro Oyervides

“La independencia judicial en México y la protección de los derechos de todos son asuntos en los que, como ustedes saben, he ocupado mi vida personal y profesional. Por ello, tengo en muy alta estima ambos valores y nunca, nunca voy a dejar de lado, me encuentre donde me encuentre. Por eso fui juzgadora por más de dos décadas y me precio de haber conservado una independencia a prueba de todo”, dijo ayer Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación. Lo cierto también es que algunos observadores malintencionados recordaron que es parte todavía del grupo de consejeros de un poderoso banco del norte. Por eso preguntan: ¿Realmente es independiente doña Olga?

***

Más pistas: el Consejo de Administración de este grupo en donde aparece Sánchez Cordero incluye como presidente a Carlos Hank González. Y está también: Don David Juan Villarreal Montemayor; José Marcos Ramírez Miguel, Juan Antonio González Moreno; Thomas Stanley Heather Rodríguez; Eduardo Livas Cantú; Adrián Sada Cueva; Alejandro Burillo Azcárraga; Patricia Armendáriz Guerra; Alfredo Elías Ayub; José Antonio Chedraui Eguía; Alfonso de Angoitia Noriega; Graciela González Moreno; Guadalupe Phillips Margain; Alberto Halabe Hamui, y Robert William Chandler Edwards, entre otros.

***

Debido a que la pandemia de coronavirus ha obligado a las empresas financieras a modernizarse, nos cuentan que Libertad Soluciones de Vida, que preside Silvia Lavalle, concretó una alianza con la trasnacional Google para incorporar la tecnología Google Cloud a los productos que ofrece.

***

Que sus más de dos millones de clientes podrán personalizar sus servicios a distancia y realizar operaciones seguras. Dentro del mercado de las Sofipos, consideradas las alternativas más accesibles para incorporar a la población mexicana al sistema financiero, la polémica Caja Libertad cuenta ya con 39 por ciento del mercado en servicios crediticios y con hasta 44 por ciento de participación en los rubros de captación e inversión.

***

Como resultado de las reuniones de atención a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que realizan mensualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, se logró esta semana un acuerdo con los maestros de Michoacán, a los que se les pagarán bonos pendientes por alrededor de 240 millones de pesos.

***

El único estado que lo había logrado antes que el gobernado por Silvano Aureoles es Oaxaca, de Alejandro Murat, donde el titular del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, y la dirigencia magisterial local lograron la conformación de los expedientes correspondientes para el cobro de las llamadas incidencias administrativas, mismas que generaron deudas con los maestros por hasta mil millones de pesos.