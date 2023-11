A la sombra | Omar García Harfuch

En el Partido Verde no se ponen de acuerdo con los términos y condiciones para mantener su alianza con Morena en el proceso electoral venidero. Por un lado, los capitalinos encabezados por Jesús Sesma amagaron con dejar la alianza en caso de que Omar García Harfuch no resulte designado candidato a la Jefatura de Gobierno. En tanto, el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco aseguró que su apoyo a la 4T será incondicional independientemente de quienes resulten ganadores de las respectivas encuestas. ¿Entonces? Por cierto, nos cuentan que al político que era policía le empiezan a apodar el señor de las colchas. Pero de eso hablaremos en otra entrega…

A la sombra…

Hablando de la Ciudad de México, la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy está prácticamente en manos del Partido Revolucionario Institucional, pues los morenistas necesitan de esa bancada para lograr la mayoría en el Congreso que les permita mantener a la funcionaria un periodo más. Parece que nada está acordado todavía pues, en medio de los jaloneos que tienen los partidos en la capital, los diputados le negaron a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, su licencia para participar en la contienda interna de “Va por México” para la Jefatura de Gobierno. La negociación sube de tono.

***

Que José Medina Mora, presidente de la Coparmex, ha estado diciendo que no les dejaban mandar ayuda a Acapulco, a la gente que lo necesitaba. Que estuvieron bloqueados varios días, preguntándose cómo romper las barreras que el Gobierno de la 4T les puso. Que los de la Confederación Patronal de la República Mexicana están muy molestos por la actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque el asunto de la reconstrucción del puerto creen que es una obligación de todos los mexicanos, sin partidos políticos o reglas desde Palacio para que no les roben reflectores.

***

Medina Mora sabe que 80 o 90 por ciento de los hoteles están devastados, y que los problemas de los trabajadores comenzarán a surgir rápidamente y ellos tendrán que resolver ese tema, porque desde Palacio Nacional no les interesa encontrar una solución para hacerle más fácil la vida a los empresarios, con todo y que es parte de un sistema que debe funcionar coordinadamente para que un problema social mayor no estalle. Bueno, el punto es que los empresarios no se darán por vencidos y siguen intentando por todos sus medios ayudar a resolver la debacle.

***

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo tiene planes de presentar al gobierno federal propuestas en áreas laborales, fiscales y de vivienda en respuesta al impacto del huracán Otis en Guerrero. Pero, dicen los enterados, tienen miedo de la reacción del mandatario, pues estas propuestas pueden quitarle atención a sus esfuerzos.

***

Estas medidas incluyen la creación de un fondo de emergencia empresarial de 500 millones de pesos para enseres, que se sumará a las indemnizaciones de seguros de daños. La Concanaco reafirma su compromiso con la recuperación de la región y destaca un decreto reciente que brinda alivio fiscal a los afectados por el huracán. Además, la cámara, bajo el liderazgo de Héctor Tejada Shaar, propone medidas adicionales ante el Consejo de Infonavit, como el aplazamiento de pagos y la autorización de retiros de cuentas de vivienda para reconstrucción. Pero todo está bajo la timidez de los empresarios que quieren entrarle.