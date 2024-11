A la sombra / Omar García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, para responder cuestionamientos de los diputados. “Sobre los temas que le preguntamos ahí, sobre casos sucedidos en Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en todos dio respuesta, y él seguramente mañana comentará los avances de las investigaciones y las carpetas que para tal efecto se han levantado en las fiscalías de los estados y en la Fiscalía General de la República”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Es decir, que hoy habrá respuestas y probablemente justificaciones, aunque la violencia continúa en todo el país. Ayer, nada para comentar en público por parte de las autoridades.

“Estamos exportando muchos vehículos de México a Estados Unidos. ¿Cuáles son los modelos? Sentra, Versa, así como el nuevo Kicks al que me referí anteriormente. Se exportan muchos modelos, alrededor de 300 mil unidades durante este año fiscal. Sí. Por ejemplo, la política de aranceles, he escuchado sobre algunas políticas relacionadas con aranceles; no solo nosotros, sino muchos fabricantes de automóviles están utilizando la producción en México. Así que nos gustaría hacer muchos esfuerzos de cabildeo. Y a mediano y largo plazo, la dirección seguirá siendo la misma, pero vigilaremos cuidadosamente lo que está ocurriendo para determinar cuál debería ser la dirección correcta”, respondió Makoto Uchida, Presidente y Chief Executive Officer de Nissan Motor Co., Ltd., cuando le preguntaron por la llegada de Donald Trump a la presidencia y el impacto en su negocio.

La decisión de autorizar la importación de aguacates Hass frescos provenientes de Guatemala a Estados Unidos, anunciada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EU (USDA), marca un paso significativo en las relaciones comerciales entre ambos países. Basada en un análisis exhaustivo de riesgos fitosanitarios, la autorización fue otorgada bajo la condición de que se apliquen una serie de medidas para mitigar el riesgo de plagas. Este avance permite que, a partir de noviembre del 2024, los consumidores estadounidenses accedan a una nueva fuente de aguacates, lo que podría impactar tanto en los precios como en la disponibilidad del producto en el mercado norteamericano. ¿Esto dañará a los aguacateros mexicanos? Eso está por verse.

Al interior de Morena, en conjunto con sus partidos aliados, se impulsa el movimiento denominado “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación”, una iniciativa de los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Eruviel Ávila Villegas que pretende dar seguimiento a las promesas de campaña que hizo Claudia Sheinbaum. Según nos detallan, la propuesta es recorrer los 32 estados de la República Mexicana para llevar a cabo mesas de trabajo, reuniones y foros de organización especializados en temas de vivienda, movilidad y acceso al agua. Asimismo, se buscará un acercamiento con organizaciones de trabajadores, colectivos de mujeres, asociaciones de productores, jóvenes, estudiantes y amas de casa; grupos que “llevaron al triunfo” a la primera presidenta de México.

Entre los integrantes de la comunidad de especialistas en medio ambiente y sostenibilidad no cayó muy bien la designación de Pedro Carlos Álvarez Icaza Longoria como Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esto porque el ahora funcionario mantiene una pugna legal con otra destacada integrante de ese mismo gremio, Yazmín Miranda Molina. La bióloga de la UNAM lo acusa de haber cometido actos de violencia de género contra su persona cuando coincidieron como colaboradores en una asociación civil en el Estado de México.

Ya se viene la votación para la CNDH entre disputas por quién logrará impulsar a su candidata. El poder militar sigue apoyando a Rosario Piedra incluso con presiones a varias senadoras operadas por Adán Augusto. Sin embargo, él está viendo otra opción por si Rosario no alcanza la votación. Su candidata real es Paulina Hernández.

Aunque la han vendido como carta que viene de la sociedad civil porque fundó la colectiva Laureanas, realmente es de las más cercanas a la diputada Itzul Barrerá, equipo de Adán Augusto. Ha estado en las juventudes del PRI y parte de ese grupo de priistas que recientemente se fueron a Morena. En Jalisco ha estado con una parte de la UdG impulsando la precampaña para la presidencia del tabasqueño. De hecho la candidata Paulina ya borró una gran parte de su trabajo político en sus redes sociales con la intención de opacar al menos nueve años de vinculación partidista.