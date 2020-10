A la sombra | Pablo Amílcar Sandoval

Foto: Alejandro Oyervides

Tal como indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, los funcionarios que participarán en las próximas elecciones comenzaron a presentar sus respectivas renuncias este mes. Nos aseguran que el primero en salir de la administración federal fue el superdelegado en Guerrero, PABLO AMÍLCAR SANDOVAL, quien dejó su encargo esta semana para buscar ser el candidato de Morena para la gubernatura en ese estado, la tierra del pozole verde y los desaparecidos de Ayotzinapa.

***

Los enterados nos aseguran que en Palacio Nacional vieron con buenos ojos la intención de Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira, la titular de la Secretaría de la Función Pública, para participar en la contienda de 2021, pues, previo a su salida, hizo llegar un informe de resultados en el que detalló los recorridos realizados en los 81 municipios de la entidad y el estatus de la operación de los programas del Bienestar en cada uno de ellos.

***

“Sí debo decir que políticamente no me mando solo y que renunciar a la responsabilidad que hoy tengo encomendada no es una decisión burocrática y aun cuando el Presidente, no es un presidente militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar, en su caso, su autorización para dejar el cargo. En ese momento estaría en posibilidades de decirles a ustedes con mayor certeza cuál será mi futuro en términos políticos”, dijo por su parte Alfonso Durazo, el todavía secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tras confirmar que quiere contender para gobernador, en el proceso electoral de Sonora. Antes del 31 de octubre tienen que resolverse las renuncias que ya están llegando a Palacio Nacional.

***

Por cierto, luego de las recientes movilizaciones en la Ciudad de México, nos cuentan que desde Palacio Nacional ya le hicieron llegar un mensaje al gobierno capitalino, a cargo de Claudia Sheinbaum, para que intente evitar que las diferentes protestas ciudadanas lleguen al Zócalo. Lo anterior, dicen, porque el plantón del denominado Frenaaa no tiene nada contento al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien comentan que no le gustaría que otros contingentes se sumen o, peor, se confronten en su zona de confort.

***

La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la pregunta planteada por Andrés Manuel López Obrador sobre investigar y, en su caso, enjuiciar a cinco expresidentes de la República. "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", será el cuestionamiento que deberían pedirle a Rubén Aguilar Valenzuela nos explique, para entender qué quiso decir el Presidente… perdón, la SCJN.