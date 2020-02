Foto: Alejandro Oyervides

Tras una década de dirigir los destinos del Consejo Nacional Empresarial Turístico, hoy dejará su presidencia PABLO AZCÁRRAGA, a quien le ha tocado lidiar con administraciones gubernamentales de distinto color político, cada una de las cuales aseguraba que el fomento al turismo era “prioridad nacional”, sin que lo fuera. Aun así, la iniciativa privada no ha dejado de invertir pese a crecientes problemas económicos y de inseguridad. Todo indica que quien tomará la estafeta del CNET será Braulio Arsuaga, cabeza del Grupo Presidente, a quien sí le tocará lidiar con un gobierno que explícitamente no cree en el turismo. Es un hecho que la actividad que genera 8 por ciento del PIB no puede ser echada a la basura, de ahí que tiene que ser de nuevo el sector privado quien pilotee la nave. Menudo paquete para el líder hotelero…

***

Dicen los que saben que Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo, se molestó mucho por lo publicado en esta columna, a la sombra de las suspicacias que despertó un asunto poco ventilado. ¿Estaremos hablando de duplicidad?, preguntamos en este espacio. Y para evitar malos entendidos, nos enredaron más.

***

Cristina Juárez Cepeda, directora general de comunicación social de la Secretaría del Trabajo escribe, referente al “Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos Subsidiarias y Filiales”, que la organización sindical cuenta con registro desde el 1° de octubre de 2019, con el número 7150 en los libros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que Jorge Enrique Zárate Castillo fungía como Secretario General en ese momento.

***

Continúa: El 14 de octubre de 2019, Eliel Flores Ángeles compareció ante la Dirección General de Registro de Asociaciones (DGRA) a comunicar cambios en la directiva del Sindicato, ostentándose como Secretario General del mismo, conforme a un acta de fecha 5 de octubre de 2019, determinándose procedente el nombramiento de dicho Secretario General.

***

Finalmente, con fecha 17 de enero de 2020, Jorge Enrique Zárate Castillo compareció ante la DGRA para comunicar nuevos cambios en la directiva del Sindicato, ostentándose como Secretario General del mismo, conforme al acta con fecha 23 de diciembre de 2019, la cual se determinó procedente.

***

“Siendo así no hay ninguna duplicidad, por lo que la STPS respeta las decisiones que se toman al interior de las organizaciones sindicales, una vez que éstas se encuentran ajustadas a la Ley Federal del Trabajo y a sus propios estatutos”. ¿Hay duplicidad o no?, es lo único que preguntamos. Y ya que estamos en comunicación abierta: ¿Sí se va de vacaciones Luisa María en Semana Santa?

***

En la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, puso el ojo sobre otras siete instituciones educativas que participaron en un esquema similar al de la Estafa Maestra, y que habrían ocasionado daños al erario público por 745 millones de pesos.

***

Anote usted en esta lista negra a la Universidad Politécnica de Huatusco, la de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad Tecnológica de Campeche, el Tecnológico Superior de Cosamaloapan y el Instituto de Especialistas en Recursos Naturales. Caso contrario, se dio en la revisión de los recursos que se destinaron a la Universidad Autónoma de Puebla, de Alfonso Esparza, en cuyo dictamen no sólo se declararon solventadas todas las revisiones financieras, sino que se dictaminó que la misma “dispone de un adecuado sistema de control interno”.