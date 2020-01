A la sombra | Paco Ignacio Taibo II

Que el Fondo de Cultura Económica (FCE), de PACO IGNACIO TAIBO II, está buscando contratar el servicio de seguridad, protección y vigilancia de sus instalaciones, bienes y valores en la Ciudad de México y las Unidades Regionales de Guadalajara y Monterrey. También los de la Secretaría del Bienestar, encabezada por María Luisa Albores, andan buscando una empresa que los cuide. Parece que ya se dieron cuenta de que, con el cariño del pueblo y la policía que nos cuida a todos los demás, no es suficiente.

***

Nos cuentan que, durante la gira del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por el estado de Quintana Roo, se concretó un plan de trabajo conjunto entre la federación y el gobierno de Carlos Joaquín González, para fomentar la inversión pública y privada.

***

El proyecto contempla diversas actividades de promoción del destino caribeño, así como el desarrollo de infraestructura y de inclusión social, lo anterior con énfasis en la participación de las mujeres, de los integrantes de los pueblos originarios y de los sectores más vulnerables de la población. Y que no, les dijo a los que le preguntaban que no tenía contemplado viajar a Davos… por el momento no.

***

A más de un experto, léase sociólogo profesional, extrañaron las medidas de clasificación de videojuegos que propuso el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González Valderrama. Esto, para combatir la violencia tras la balacera perpetrada por un niño en el colegio Cervantes de Torreón.

***

De entrada, recuerdan, dichas advertencias existen desde hace años y no han demostrado ser un factor de cambio, mucho menos si no se acompañan con la promoción de contenido mediático que fortalezca la salud mental de los niños y optimice tanto la dinámica familiar como la escolar.

***

Dicen los que saben que un estadounidense naturalizado mexicano está siendo observado muy de cerca por las autoridades y empresarios locales. Se llama Benjamin Cokelet y se le relaciona con Richard Trumka, líder vitalicio del poderoso sindicato de mineros United Mine Workers y de la central obrera de ese país AFL-CIO.

***

Anote su nombre, seguramente será cada día más interesante lo que tenga que decir de su trabajo en el país. El último caso en donde se le involucra es el de Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, que hace unos días denunció la intervención de Proyect Poder, una organización estadounidense que encabeza Cokelet, en el asunto de río Sonora, caso en el que asesora a supuestos afectados por el derrame de sustancias de una de sus minas el 6 de agosto de 2014. *** Que el asunto no es menor, porque, de acuerdo con abogados de los sectores laboral y corporativo, esa ONG, fundada en Estados Unidos y dirigida en nuestro país por el estadounidense, aviva un conflicto en donde representa a personas que ni siquiera viven en la zona antes mencionada.

***

En su sitio web, Poder define como su objetivo lograr la rendición de cuentas de las empresas en América Latina. En tiempos de WikiLeaks, Greta Thunberg y Twitter, pocos románticos confían todavía en las buenas intenciones de las organizaciones no gubernamentales que dicen vivir (casi sin alimentarse y sin lujos) para luchar contra el mal.