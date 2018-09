A la Sombra | Papa Francisco

“Íbamos al circo y disfrutábamos ver a los elefantes en la pista, había un circo que traía seis elefantes en la pista y veíamos a los tigres y a los leones y a los camellos y a las llamas, alguna vez alguno en un zoológico tenía a un hipopótamo en su propio estanque, y esto lo digo porque con tristeza la protección, y vaya que yo respeto casi todas las causas ambientalistas, pero con tristeza se acabó, se acabó infamemente con un medio de distracción que ya no les tocará a estos niños de este tiempo porque pues ya, están prohibidos”, dijo en algún momento de la reunión el Comisionado Presidente del Inai, Francisco Javier Acuña. Hablaban de decomisos de animales y la nostalgia le brotó. Y vaya que fue políticamente incorrecto para los comisionados con alma de hipster.

Al interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como Inai, les tiene sin cuidado hacer que la Procuraduría General de la República, que todavía tiene a su cargo Alberto Elías Beltrán, transparente su trabajo. Resulta que la semana pasada los obligaron, por un lado, dar a conocer los nombres de los sentenciados por delitos de lavado de dinero entre 2007 y 2015. Por otro, hacer públicas las listas de bienes asegurados por la PGR. Dos asuntos claramente de gran interés.

Tienen que revelar los nombres de 15 presuntos lavadores de dinero. “Pongo en la mesa el presente asunto, pues son este tipo de respuestas las que debemos desterrar de la gestión diaria de los sujetos obligados”, dijo el comisionado del Inai, Oscar Guerra Ford. Explicó que toda la evidencia da cuenta de que la PGR otorgó una respuesta restrictiva que empeoró con sus propios alegatos, pues intentó clasificar como confidencial la información solicitada por un particular, reiterando que no contaba con ella. Es decir, dijo que no la tenía, pero si la tuviera, sería confidencial. Y ahora la tienen que entregar. Sea como sea.

Los comisionados del Inai abordaron después una solicitud de un particular, que pidió a la PGR una relación de estadística de los bienes asegurados por el sujeto obligado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 30 de diciembre de 2017, desglosando la información por año. Aceptaron que la autoridad dio una respuesta insatisfactoria, por lo que le pidieron ampliar la documentación a la brevedad.

