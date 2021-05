A la sombra | Papa Francisco

"Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado que evita, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas", dijo el Papa Francisco, apoyando la exención para los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid-19. "Otra variante es cuando anteponemos las leyes del mercado o del mercado intelectual o de la propiedad intelectual a las leyes del amor y la salud de la humanidad".

***

Este fin de semana se reveló en Chile, por una investigación de Sebastián Labrín de La Tercera, que fue detenida una pareja mexicana en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, en marzo pasado. “Fue el punto elegido por la fiscalía para terminar con más de un año de seguimientos discretos y la infiltración de agentes encubiertos”.

***

Cuentan que los hermanos Yolanda y Ricardo Salazar Tarriba eran presuntos brazos operativos del Cártel de Sinaloa en Chile que fueron atrapados gracias a las autoridades de ese país y la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. Querían transformar puertos chilenos en punto de origen para el envío de cargamentos de cocaína hacia Europa.

***

“Lejos de ser el fin de esta indagatoria --escribe Labrín—, la detención de estos mexicanos abrió nuevas interrogantes sobre las operaciones del cártel de Sinaloa en Chile y las redes que tejió la organización tras asentarse por más de un año en suelo nacional”.

***

Hablando de puertos aéreos. Como resultado de los trabajos entre la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y el Grupo Aeroportuario, se concluyó que la cifra de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco es menor a la inicialmente publicada por la ASF, del muy criticado David Colmenares Páramo.

***

En una minuta firmada por el auditor Gerardo Lozano Dubernard se especifica que el costo neto de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será de 113 mil 327 millones de pesos, y no de casi 332 mil millones como se dijo en febrero pasado. Es decir, los cálculos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, eran correctos. ¿Será?

***

“Los guantes nacionales se han cubierto de gloria, nos enorgullece el triunfo abrumador del "Canelo" Álvarez (@Canelo), que nos une a todos los mexicanos en vez de dividirnos unos a otros y polarizar al país”, tecleó ayer Porfirio Muñoz Ledo en Twitter y encendió las conversaciones, porque es público también que una gran parte de los aficionados al boxeo consideran que el de Jalisco solamente se enfrenta con flanes y no muchos quieren seguir un deporte que parece no tener un representante digno de este país en estos días. Decisión dividida, igual que en política. Pero bueno, que quede como anécdota, no vaya a ser que a algún político se le ocurra proponer al púgil como candidato, entre tanto bulto.

***

Nos cuentan que Puebla podría convertirse en la segunda entidad del país con una Agencia de Atención Animal como la que existe en la Ciudad de México. Lo anterior, porque el candidato del PAN-PRI-PRD a la alcaldía de la capital, Eduardo Rivera, adelantó que el bienestar animal será una prioridad en su administración, por lo que sumará esfuerzos con el gobierno de Luis Miguel Barbosa para implementar campañas intensivas de vacunación y esterilización, así como de promoción de tenencia responsable de mascotas.