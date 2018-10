A la Sombra | Porfirio Muñoz Ledo

“Vamos a rehabilitar la refinería de Tula, se invertirán casi cinco mil millones de pesos el año próximo, ese es el compromiso. También para el proyecto del Tren Maya que se va llevar a cabo en el sureste hemos pensado que los trenes se construyan en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con la empresa Bombardier, para que haya trabajo en esta entidad”, dijo ayer en Pachuca el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Eso sacudió al sector energético y a los empresarios ansiosos de hacer negocios con esta nueva administración. Pero fue una mejor noticia para la canadiense Bombardier, de Alain Bellemare. Prácticamente le entregan directamente un negocio de muchos millones, sin licitación ni nada.

***

Resulta que legisladores de Veracruz aprobaron por mayoría castigar hasta con dos años de prisión a quien difunda “memes”.

“Las y los legisladores aprobaron imponer de seis meses a dos años de prisión, y hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, usando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen reputación o autoestima y causen afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”. ¿Karime Macías tendrá algo que ver con todo este asunto? Es pregunta, como dicen los columnistas más solemnes.

***

Con mucho sigilo, discretamente, Invex, de Juan Bautista Guichard Michel, informó al mercado de valores que adquirió a través de un vehículo de inversión un hotel ubicado en la Ciudad de México.

Fue en su carácter de fiduciario de Walton Street México, la representación de la firma con sede en Chicago, Illinois, especializada en bienes raíces y que ha realizado inversiones por más de 51 mil millones de dólares en ciudades clave. Neil G. Bluhm y compañía andan festejando.

Pero eso sí, todavía no se puede ventilar dónde compraron. Con decirles que ni en sus salas de prensa ni en sus páginas en las que hacen publicidad a sus servicios han hecho público el movimiento. Pero aquí ya se lo contamos.

***

Hablando de secretos y sigilo. Pemex, todavía bajo el mando de Carlos Alberto Treviño Medina, se niega a transparentar información sobre huachicoleros y empresarios involucrados en el negocio de la venta de gasolina robada. No está usted para saberlo, pero un particular le solicitó revelar las estaciones de servicio de este país en donde se haya detectado combustible robado y vendido como legal, de 2007 a junio de 2018. Pidió nombres de gasolineras, domicilios, clave de franquicia, entre otros datos, es decir, ¿qué hizo Pemex? Pemex dice que no encuentra la información. Adiós

“Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda Al movimiento estudiantil de 1968”, dice el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que firma el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, PORFIRIO MUÑOZ LEDO. Mañana es 2 de octubre.