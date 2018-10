A la sombra | Porfirio Muñoz Ledo

Foto: ALEJANDRO OYERVIDES

En el cuarto de guerra de Andrés Manuel López Obrador no le hallan la cuadratura al círculo sobre cómo van a frasear la pregunta de la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto de la CdMx sin inducir la respuesta. Como en el mismo equipo cercano al tabasqueño hay moderados y ultras, todos quieren llevar agua a su molino para garantizar el triunfo de su postura. En general se inclinan a rechazar el proyecto, pero no quieren verse mal lanzando una pregunta que eche por la borda la credibilidad del ejercicio ciudadano. Todo se reduce a una simple frase, a una simple pregunta que hoy todavía no se tiene formulada…

***

Otro escándalo está a punto de salir a la superficie terrestre. Resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Tuffic Miguel Ortega, debe transparentar las cuentas por cobrar vigentes. En específico, nombres de las personas físicas y morales, el monto de la deuda y otros detalles secretos hasta ahora. Según el Inai, el IMSS respondió que esa información era inexistente. Lo cierto es que eso nadie se los cree y ahora tienen que revelar todo, todo.

***

“La Universidad Autónoma de Nayarit debe 261 millones 873 mil 460 pesos al sujeto obligado. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos debe 110 millones de pesos; 57 ayuntamientos zacatecanos adeudan en total 750 millones de pesos; el municipio de El Carmen, en Campeche, debe 350 millones 657 mil 902 pesos. La Cuenta Pública de 2017 del gobierno estatal de Veracruz registra un importe de 521 mil millones de pesos por conceptos de saldos pendientes de recuperar por parte de algunos de los organismos, dependencias, municipios derivados de los adeudos por incumplimiento de pago de cuotas y aportaciones tanto al sujeto obligado como al ISSSTE”, recordó el Comisionado del Inai, Joel Salas Suárez. ¿La salud financiera del IMSS está asegurada hasta 2030?

***

Algunos indicios de esta deuda, según Salas Suárez: “En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, el IMSS le dio a la UAN un plazo de 60 días a partir del 1 de septiembre de 2018, para saldar su adeudo. Sin embargo, de acuerdo con la prensa, el rector Ignacio Peña González argumentó que desde hace tres años la Universidad enfrenta una crisis financiera por falta de presupuesto, por lo que pagar la deuda traería como consecuencia dar de baja a cinco mil trabajadores en el IMSS, los cuales ya no tendrían acceso a los servicios médicos. En el caso de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, el IMSS condonó 40 de los 150 millones de pesos en febrero de este año, de modo que sólo adeuda 110 millones que deberá pagar en 48 parcialidades. Sin embargo, actualmente, esta Universidad enfrenta una huelga por la crisis financiera, ya que requiere más de 600 millones de pesos para cubrir su déficit”