A la sombra | Porfirio Muñoz Ledo

Foto: Alejandro Oyervides

“Una bomba casera no pondrá a temblar al Estado mexicano”, dijo PORFIRIO MUÑOZ LEDO, luego de que un artefacto estalló en las oficinas de la senadora Citlalli Hernández. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados considera que más preocupantes son los ataques al Ejército.

***

Una vez que Porfirio Muñoz Ledo comenzó a hablar ante reporteros, soltó: “Ahora no veo esa intención, ¿a quién se está juzgando?, a un empresario, al de Altos Hornos, ¿qué tiene que ver eso con la política electoral?, Lozoya, no bueno, Emilio Lozoya no tiene nada que ver con la política electoral, ni es miembro del partido, el PRI. No hay acciones de gobierno tendientes a influir en el proceso electoral”.

***

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, continúa escéptico de que los incrementos recientes a los salarios representan un factor que podría impactar la inflación al alza, destacaron los analistas de Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú. En un reporte enviado a inversionistas consideran que a la luz de la magnitud de los incrementos al salario mínimo al principio del año, las revisiones al alza de los salarios recientemente, las múltiples huelgas que han tenido lugar este año y el empoderamiento general que se anticipa de los sindicatos a raíz de la reciente reforma laboral, es difícil minimizar los riesgos correspondientes para la inflación.

***

Hablando de banqueros, el que anduvo muy sonriente ayer es Emilio Romano, a quien se le atribuye la entrada de las series de narcos a Telemundo, empresa de medios que presidía. Ayer el ahora director de Bank of America Merrill Lynch México le prometió al presidente Andrés Manuel López Obrador importantes montos de inversión.

***

La reunión de Bank of America Merrill Lynch con el gobierno de México fue cordial, de hecho, fue un gran logro de los organizadores que fuera el Presidente, pues la reunión que realizan cada año reúne a unos 300 de los ejecutivos más importantes a nivel global de la firma. En dos días diseñan los planes a futuro del banco. Entre los pendientes, nos cuentan, está México. Y con la muestra de confianza que les dio ayer López Obrador, ellos liberaron su mensaje pensado para el escenario positivo: habrá inversión.

***

Que en medio de la incertidumbre en cuanto al acceso de los dispositivos de la marca china Huawei a diversas aplicaciones móviles de Google, fuentes de la Lotería Nacional, que lleva Ernesto Prieto, nos aseguran que los dos millones de jugadores en México que ingresan a sus sorteos por la vía digital, independientemente del sistema o el aparato que utilicen, no tendrán problemas para acceder a la plataforma denominada TuLotero. Dicen además que la mencionada herramienta, que incluye los juegos de Pronósticos para la Asistencia Pública, estará también disponible como descarga para los nuevos usuarios de las firmas de tecnología de cualquier país y cualquier marca.