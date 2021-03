A la sombra | Porfirio Muñoz Ledo

Foto: Alejandro Oyervides

Tenemos que suprimir todas estas ocurrencias, dijo Porfirio Muñoz Ledo ayer durante la discusión en la Cámara de Diputados de la declaratoria del 4 de mayo de cada año, como el Día del Inmigrante Coreano. El diputado de Morena se mostró harto de andar viendo qué día se celebra. Mencionó que también se podría declarar el día del futbol, o el día del ocio, el día de las carreras de caballos, el día de la filosofía, de la matemática, el día del bolillo, el día del pozole ,el día de los amigos o el día de los compadres… “Son verdaderamente iniciativas que nos caricaturizan”. Pidió formalmente que cese este ridículo legislativo.

***

Dicen los que saben que algunos escucharon las palabras del Presidente de México como una advertencia. “Estamos creciendo, nos estamos recuperando, ah, pero no confiarnos porque no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados”, eso dijo ayer durante la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, se puede presentar una nueva crisis económica, pero no será su culpa, que quede claro. “No quiero adelantar nada, pero no confiarnos, siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que se siga empobreciendo nuestro pueblo, o sea, evitarlo, evitarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo”. Los enterados recuerdan que eso es lo que no están haciendo.

***

Le hemos contado en este espacio sobre algunas universidades públicas que tuvieron buenos resultados en las revisiones que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. Sin embargo, en este rubro, también hubo instituciones que no se portaron muy bien con el ejercicio de su presupuesto, pues en las auditorías no se pudieron comprobar alrededor de nueve mil 800 millones de pesos, siendo las de Guadalajara, Hidalgo, Durango y Tabasco las que registraron más observaciones por irregularidades administrativas.

***

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), que lleva Gloria Guevara Manzo, refrendó su confianza en México con el anuncio de que su cumbre internacional se llevará a cabo en Cancún del 25 al 27 de abril. El evento que se hará en modalidad presencial y virtual para evitar aglomeraciones tiene como objetivo acelerar la recuperación del sector que se vio gravemente afectado por la pandemia de coronavirus, pues se perdieron alrededor de 100 millones de empleos relacionados con la industria en todo el mundo.

***

Ayer se confirmó que Ángel Romanos Berrondo renunció como Director General de Crédito Real, la institución financiera mexicana, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, y de forma unánime se designó a Carlos Ochoa Valdés en su lugar, quien se desempeñaba como Director General Adjunto y Director de Finanzas. Romanos continuará como Presidente del Consejo de Administración.