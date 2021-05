A la sombra | Porfirio Muñoz Ledo

“La ceremonia de lanzamiento del Movimiento por la República, llamado también ‘Defensa de la Constitución y de la Dignidad’, se pospone hasta el mes de junio después del período electoral”, informó el diputado morenista, Porfirio Muñoz Ledo. Es un movimiento, con aliados poderosos de la izquierda mexicana, contra lo que considera “flagrantes violaciones” del presidente Andrés Manuel López Obrador, alguna vez su aliado y amigo. Dicen los que saben que pudo ser por el accidente del Metro, pero también porque algunos de los personajes fuertes que podían darle fuerza a su propuesta, como Cuauhtémoc Cárdenas y doña Ifigenia Martínez, no tienen ganas ni fuerza de confrontarse con ya saben quién.

***

“Esta mañanera va a ser especial, no vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes, porque las mamás son primero. Entonces, es un día muy especial y queremos ofrecer a todas las mamás un festival. Hoy, día de las madres, la mañanera va a ser un festival para todas las mamás y vamos a llevar a cabo este festival”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de que se escucharan las mañanitas en Palacio Nacional, por parte de Eugenia León.

***

Casi a un costado de la fiesta, las madres de los desaparecidos protestaban, desde el Gobierno no hay quien atienda sus demandas, no se sienten escuchadas, están desesperadas. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, salió de la mañanera y platicó con algunas de ellas, les dijo que iba en representación del mandatario. A medio Zócalo le pidieron una audiencia de cinco minutos al menos con el tabasqueño. “Que no tenga miedo”, le decían a la titular de la Segob. Pero el mandatario tenía como prioridad escuchar esa de No sé cómo irme y otras más, como Que me lleve la tristeza.

***

Dicen los que saben que en la CNVB de Juan Pablo Graf enfrentan serias dificultades con la licitación IA-006B00001-E35-2021 para el arrendamiento de computadoras, pues la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Contratos, que lleva Patricia Ceja Filorio, está decidida a entregar el contrato a la empresa Tecpluss, a pesar de que las computadoras que ofrece de la marca de Michael Dell no cumplen con las características que se solicitaron en las bases.

***

En el mismo concurso, la empresa Synnex ofrece también equipos de la marca Dell pero con mayores prestaciones y, de acuerdo con los documentos del concurso, apegados a los que solicitó la dependencia de la Secretaría de Hacienda. Tocará ahora al mismo fabricante de los equipos confirmar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las ofertas que le hicieron no son en definitiva similares. Es decir, unos intermediarios ya involucraron a la firma texana en un pleito millonario en el que seguramente ella será la ganadora final, pero de alguna forma quedará mal.

***

Nos recuerdan que en Oaxaca, de Alejandro Murat, empezarán a impartir cursos de capacitación para maestros, directivos y personal administrativo de todas las regiones, con el objetivo de eliminar cualquier tipo de violencia de género en la labor docente.

***

El primer taller denominado “IEEPO seguro para las mujeres” iniciará este martes y durará hasta el próximo 2 de julio, esto, según el Instituto Estatal de Educación Pública a cargo de Francisco Ángel Villarreal, para mejorar las competencias del personal educativo de todos los niveles y modalidades de escuelas públicas, así como para garantizar a alumnas, maestras y trabajadoras un ambiente libre de violencia y discriminación.