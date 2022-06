“El Presidente @lopezobrador_ me descalifica políticamente por mi edad. ¿En donde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario”, sembró ayer en redes sociales Porfirio Muñoz Ledo. El político le respondió así al Presidente de México, antes su amigo, quien dijo el viernes durante su mañanera que tiene un problema de nostalgia, de la edad, porque antes sugirió que López Obrador tenía nexos con los narcos que no podía heredar a futuros gobiernos. “Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario”, comentó el de Tabasco. Y el juego de las acusaciones sigue. Los que saben subrayan que esto sí debe dolerle al residente de Palacio Nacional, porque vaya que Don Porfirio lo conoce muy bien.

***

“Logramos triunfos contundentes”, dijo Marko Cortés, el líder del Partido Acción Nacional. El ambiente entre los azules era festivo. Dicen los que saben que con los resultados obtenidos en la jornada electoral, el PAN gana impulso para la sucesión presidencial del 2024, pues fue el único partido que aumentó su votación esperada, incluso en Oaxaca.

***

Que se vive mucho optimismo en el PAN, pues consideran que la elección no fue un día de campo para los de Morena y Mario Delgado. Y que este ejercicio, además de los ataques y respuestas a la guerra sucia, fortalece la alianza Va por México. Se mencionaba entre los panistas que seguían de cerca las elecciones ayer, entre priistas y los del Sol Azteca, que ninguno podía ganar por sí solo, por lo que debían unirse contra el partido en el poder si quieren regresar al mando.

***

Por cierto, ya pasó medio año después del asesinato de Sergio Carmona Angulo, empresario ligado al tráfico de combustibles, y sus operaciones irregulares siguen siendo motivo de investigación para las autoridades.

***

Por ejemplo, recientemente se conoció que el también llamado Rey del Huachicol tenía en su celular comprobantes de transferencias millonarias realizadas por empresas asentadas en Querétaro, mismas que luego intercambiaban recursos con compañías constituidas en Tabasco, en las que están involucrados directamente funcionarios que actualmente siguen en el servicio público.

***

Llama la atención también que Sergio Carmona Angulo fue utilizado en las recientes elecciones en Tamaulipas como un objeto de conflicto para los de Morena, pues siguen insistiendo los observadores que se debe investigar su relación con el dinero que mueven algunos poderosos políticos. Y también su asesinato. Hasta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo quisieron involucrar en la guerra sucia, con un par de cables que supuestamente salieron desde su oficina.

***

A los trabajadores que en sus centros laborales no se les permitió salir a votar este domingo se les informó ya que pueden impugnar la medida pues, según el propio INE, de Lorenzo Córdova, el hecho resulta violatorio de los derechos humanos. Si se impide que algún colaborador acuda a ejercer el voto, éstos pueden hacer la denuncia correspondiente para que la autoridad tome las medidas necesarias, y para que se aperciba al patrón por la falta en que incurrió.