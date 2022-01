"La materia fiscal no es materia de los tratados internacionales. Como la materia fiscal no es materia de ello, no se puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va. Si va a un tema de derechos humanos, también es otra especialidad o materia, pero no tiene nada que ver con la fiscal", aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Es decir, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, no podrá acudir a instancias internacionales para evitar el pago de impuestos, debido a que Grupo Elektra es una empresa mexicana.

A la sombra…

Raquel Buenrostro es una de las funcionarias con reconocimiento expreso del presidente Andrés Manuel López Obrador, su posición se ha fortalecido tanto que desde San Lázaro se ha propuesto que quien ocupe la titularidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sea invitado permanente del Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

***

No obstante, aunque la principal tarea de este brazo de Hacienda es vigilar que los contribuyentes cumplan a cabalidad con sus obligaciones, el organismo sigue sin pagar por el servicio de limpieza que le brindó Rapax el año pasado.

***

Y es que, de acuerdo con la empresa afectada, las facturas de agosto a septiembre de 2021 ya fueron recibidas por el SAT sin observaciones adicionales, pero siguen sin costear los gastos, aunado a que la autoridad tampoco ha hecho llegar la información para generar los pagos de noviembre y diciembre, por lo que el llamado en repetidas ocasiones ha sido para los administradores del contrato CS-300-CM-N-A-PE-014/21, sin que a la fecha haya respuesta. ¿Cuál será el pretexto para omitir la liberación de los recursos previamente pactados, y sabrá de esto la jefa del SAT?

***

Medios locales en Querétaro, dónde gobierna Mauricio Kuri, informaron esta semana que la administración del panista entregó tres contratos de forma irregular, mismas que, en conjunto, suman un monto de más de 110 millones de pesos. Las compañías beneficiadas con el fallo llevado a cabo el último día del 2021 fueron Corporativo de Seguridad Privada Speal, Lescen y Escore Alimentos, esta última inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo.

***

Los regidores de Tijuana, municipio de Baja California, hicieron un llamado para que las averiguaciones sobre los recientes asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado den resultados pronto y se transparenten las acciones para esclarecer los hechos.

***

Diez integrantes del Cabildo, entre los que se encuentran Juan Carlos Hank, Sandra Magaña Ríos, Ginna Arana Cruz, Miriam Echeverria Gastelum, Edgar Montiel Velázquez y José Cañada García, pidieron a la Fiscalía General del estado y a las instancias de Seguridad Pública de la entidad que gobierna Marina del Pilar que se fortalezcan las estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en especial, el respeto a la libertad de expresión del gremio periodístico.