A la sombra / Raquel Buenrostro Sánchez

La Circular UR-DPTRI-AR-S-001-2024, emitida por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez, en coordinación con la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, ordenó que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas, la Fiscalía General de la República, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Construtora Norberto Odebrecht, S.A. durante un periodo de cuatro años. Esta medida se basa en un procedimiento administrativo sancionador que determina la inhabilitación de la empresa por irregularidades en sus actividades. ¿No se habían detectado problemas desde hace años?

Meghan Frank, Chief Financial Officer de Lululemon Athletica Inc., confirmó hace unos días que concretaron la compra de su franquicia en México. “La transacción se cerró el 10 de septiembre y tuvo un impacto insignificante en nuestros resultados financieros del tercer trimestre. Sin embargo, verán un incremento de 15 tiendas en nuestro conteo de tiendas operadas directamente relacionadas con México. Estas tiendas no estaban incluidas en nuestros planes de apertura de nuevas tiendas ni en la guía de crecimiento de superficie para el año. Por lo tanto, son adicionales”, dijo a analistas.

Sobre las amenazas de impuestos de Donald Trump, Frank dijo que están monitoreando de cerca la situación y es temprano para decir que se concretarán. “Nuestra exposición en China es muy limitada. Aproximadamente obtenemos el 3 por ciento de nuestros productos desde China, por lo que la exposición allí es relativamente pequeña. Nuestro abastecimiento desde México es inferior al [0.5 por ciento], y no obtenemos nada desde Canadá, así que también nuestra exposición allí es muy reducida”.

El Jefe de Finanzas de Constellation Brands, Garth Hankinson, es muy optimista ante esta situación. “Tenemos una larga trayectoria construyendo relaciones con diferentes administraciones tanto en los Estados Unidos como en México. Como resultado de este trabajo, creo que hay un entendimiento sólido en ambos países sobre las contribuciones que Constellation Brands realiza en ambos mercados”. Además, asegura que entregan marcas queridas con un buen crecimiento y eso ayuda a cientos de sus socios distribuidores y minoristas. “Sin mencionar el impacto que generamos para los agricultores en Washington, Idaho, Montana, Dakota del Sur y Dakota del Norte. Este es un impacto material para los agricultores estadounidenses”.

“La gran, gran, gran mayoría de nuestros productos provienen de tres países: Vietnam, Sri Lanka e Indonesia. Específicamente, sobre tu pregunta respecto a China, ese porcentaje es de un solo dígito para nosotros, e incluye algo de ropa y productos de belleza, así como algunos productos diseñados para el mercado de China. Por lo tanto, incluso todos esos productos fabricados en China no necesariamente llegan a Estados Unidos en todas las ocasiones. En cuanto a otros países que se han mencionado, tanto Canadá como México representan menos del 1% para nosotros”, dijo al respecto Tim Johnson, el CFO de Victoria's Secret & Co.

Con motivo de las fiestas decembrinas, el crimen hizo de las suyas en la alcaldía Álvaro Obregón, pues los vecinos recibieron mensajes falsos en redes sociales que les hicieron creer que el gobierno de Javier López Casarín entregaría pavos y apoyos económicos para disfrutar en esta temporada. Pronto, las autoridades alertaron sobre este nuevo modus operandi de la delincuencia que consiste en ingresar datos personales en un sitio web; de ahí que el gobierno local exhortó a no caer en las cada vez más sofisticadas estrategias de los criminales que, en varias ocasiones, han incluso hackeado las cuentas oficiales de varias oficinas del gobierno capitalino.