A la sombra | René Juárez Cisneros

Nissan, que en este país encabeza Mayra González, se dice dispuesta a trabajar con Daimler, luego de que se filtró un informe que indica que suspendieron el desarrollo conjunto de un auto compacto de lujo ante la incertidumbre que genera Estados Unidos. La noticia que dio a conocer el periódico japonés Nikkan Kogyo indica que la marca premium Infiniti decidió frenar de golpe el desarrollo.

Y como sucede con esta marca, no solamente en México, guardan silencio y lanzan respuestas ambiguas hasta que se olvidan los problemas.

***

Pero es importante hacer notar esta revelación de alcance internacional, porque el vehículo se iba a construir en Aguascalientes. Esa planta, una empresa 50-50 entre Daimler y la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, se completó en 2017 y tiene una capacidad anual de 230 mil vehículos. En diciembre pasado, la fábrica comenzó a fabricar el crossover Infiniti QX50, basado en una plataforma desarrollada conjuntamente con Daimler. Mayra González y compañía siguen dependiendo los suplementos que amistosamente, a cambio de un viaje, un descuento o el préstamo de un auto, ven lo que ellos desean que se vea y sepa.

***

Luego de que la Plaza Artz Pedregal comenzó a desmoronarse y se convirtió en un tema de interés casi nacional gracias a las redes sociales, Grupo Riobóo salió a aclarar que la parte colapsada el pasado día 12 de julio, es una estructura metálica que no formó parte de los procesos de cálculo y diseño estructural que realizaron. “Reiteramos que ninguna de las empresas que conforma Grupo Riobóo se dedica a la realización de obras y/o a la construcción”.

***

Yo no fui, es lo que todos dicen. Por lo pronto, Grupo Sordo Madaleno, de Javier Sordo Madaleno Bringas, que desarrolló la Plaza Artz y muchas más, como Antara, ya no tiene a un Miguel Ángel Mancera de su lado. Con la nueva administración, nos cuentan, tendrán que remar a contracorriente, pues de plano la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos cuentan que ya les dijo que no está de acuerdo con el proyecto del Estadio Azul, “Plaza Artz Insurgentes Sur”. Que no va.

***

Les contamos que Adriana Valladares, mandamás en Burson, está aplacando la crisis. Un problema grande, pero más para Oscar Kaufmann, contacto de prensa de la Plaza Artz. Nos cuentan que los empresarios involucrados están demandando que haga su trabajo, el rol para el que lo contrataron después de que se los heredó Mancera. ¿No sabía? Kaufmann fue coordinador de Comunicación Social del exjefe de gobierno.

El presidente nacional del PRI, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, y exdirigentes de ese partido coincidieron en que son tiempos de unidad, cohesión, opinión y reflexión ordenada que no lastime, que construya y fortalezca a este instituto político. Lo dijo el viernes, al reunirse con expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encuentro en que que también participó la secretaria general priista, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, y el secretario de organización, RUBÉN MOREIRA. Sin embargo, dicen los que saben que hoy renuncia el guerrerense y Claudia asume el control.