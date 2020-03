A la sombra | Ricardo Anaya

Foto: Luis Calderón Guerra

Nos cuentan que entre los empresarios no cayó muy bien el mensaje que RICARDO ANAYA emitió en su cuenta de Twitter para solicitar apoyos gubernamentales a las unidades generadoras de empleo. Lo anterior porque, si bien el discurso llega a reflejar fielmente el clamor de la iniciativa privada en medio de la crisis generada por el Covid-19, se sabe que la reaparición del excandidato presidencial panista causará un disgusto mayúsculo a un, según se ve en estos días, ya muy malhumorado Presidente. El pronóstico es que el mensaje complicará todavía más las cosas y provocará que el presidente se aferre a su negativa de apoyar al sector empresarial. ¡Mejor no me ayudes compadre!

***

Ya que estamos hablando del Presidente de México, hay que reconocer que hace enojar también a sus críticos de Twitter. Pero bueno, no es para menos. En un video que circuló en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador dice que tomó la decisión de bajar el precio de la gasolina ante el escenario de crisis que se desató por el coronavirus.

***

“¡Ánimo! A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina, porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad”, dice el texto que acompaña el video del político tabasqueño.

***

La tuitera Araceli Domínguez, con mucha sabiduría popular también, le pregunta al mandatario y sus seguidores más radicales en redes: “Si según López Obrador tomó la decisión de bajar la gasolina… ¿Por qué decidió subir el dólar a 25 pesos?”. Con un tono más intelectual, menos para el pueblo bueno, el analista José Antonio Crespo también comentó: “Finalmente se cumple esta promesa de campaña… en tanto siga el desacuerdo entre árabes y rusos”.

***

Dicen los que saben que ahora sí el Presidente y Alfonso Romo se ganaron la enemistad de todos los empresarios mexicanos, hasta los que todavía confiaban en ellos en su rol de policía bueno y agente malo. El Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, rechaza tajantemente el proceso y el resultado de la consulta ciudadana irregular realizada este fin de semana en Mexicali, Baja California, sobre la planta de la cervecera Constellation Brands, que implica una inversión de mil 400 millones de dólares y que ya cuenta con todos los permisos necesarios. “Una grave señal negativa para la inversión tanto nacional como extranjera”.

***

Durante la última semana de sesiones en San Lázaro, en la que prácticamente pospusieron todos los temas de trascendencia, algunos diputados, entre morenistas e integrantes de otras bancadas, expresaron su preocupación sobre el actual proceso para elegir a cuatro consejeros del INE.

***

En sus palabras, se corre el riesgo de que personajes sin experiencia en materia electoral lleguen a ocupar una silla en el Consejo General del organismo. Las dudas surgieron cuando llegó hasta los legisladores una copia del examen que presentaron los más de 300 aspirantes que se inscribieron al proceso, misma que, si bien mostraba un muy completo test psicométrico y de conocimientos sobre la historia del país, carecía totalmente de reactivos sobre derecho electoral.