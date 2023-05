A la sombra | Ricardo Mejía Berdeja

Que en Palacio Nacional ha caído muy mal la campaña de Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila pues, según dicen, el discurso que ha utilizado el exsubsecretario de Seguridad sobre su presunta cercanía con el presidente López Obrador sí ha permeado entre los simpatizantes del movimiento cuartotransformista en aquella entidad. De ahí que se haya intentado reiteradamente persuadir al candidato del PT para que declinara en favor del senador Armando Guadiana, sin embargo, ante las negativas de éste, lo único que quedó fue el deslinde del mismísimo mandatario nacional.

En el Movimiento de Regeneración Nacional van en serio con su propuesta de hacer una nueva Constitución Política “humanista”, donde se establezca, entre otras cosas, que los funcionarios públicos deben vivir en la “justa medianía”, que los integrantes del Poder Judicial sean electos por voto popular, entre otros conceptos para “obradorizar”—así como lo lee— al país.

El ideólogo de semejante iniciativa fue el diputado morenista Alejandro Robles, aquél que defendió la desaparición del INAI para dar paso a un Instituto de Transparencia Gubernamental cuyos miembros fueran designados sin mayor evaluación que la que hicieran sujetos obligados como el Congreso y el Presidente de la República.

De acuerdo con The Economist, Claudia Sheinbaum tiende a adoptar un enfoque racional para la formulación de políticas. A diferencia del Presidente, se rodea de personas competentes y está dispuesta a recibir consejos.

Si Claudia Sheinbaum se convierte en Presidenta, ¿cuánto se diferenciaría de su mentor? Hasta ahora, parece estar siguiendo bastante de cerca la ideología contradictoria de Andrés Manuel López Obrador, dice The race to succeed AMLO, texto publicado en la sección de las Américas de la edición impresa de The Economist, y que básicamente habla de ella.

Ella podría ser la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de estado, dice The Economist. Sin embargo, podría tener dificultades para desprenderse del legado de López Obrador, su mentor. Muchas dificultades, según el texto que resume muchas de las percepciones que en este momento se están haciendo los tomadores de decisiones que regularmente leen esa publicación en todo el mundo.

Remantan diciendo que existen preocupaciones de que Sheinbaum simplemente sea un títere de López Obrador. El Presidente ha declarado que se retirará a su rancho después de finalizar su mandato en 2024. Sin embargo, si Morena lograra ganar una súper mayoría en las elecciones de 2024, él ha prometido utilizar su último mes en el poder, durante el periodo de transición cuando su sucesor sea presidente electo, para aprobar reformas constitucionales que ya han sido rechazadas por la Corte Suprema. Independientemente de la participación futura de López Obrador en la política, advierte, se espera que su influencia en México se sienta durante muchos años.

En medio de la turbulencia financiera global, la actividad económica a nivel mundial se mantiene sólida, impulsada principalmente por el sector de servicios, según el informe más reciente de la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex.

A pesar de algunos ajustes, se mantienen los pronósticos de crecimiento global para 2023, estimándose en 2.4 por ciento (con PIB nacionales ponderados a tipo de cambio de mercado), mientras que la inflación se ha revisado ligeramente a la baja, situándose en un 5.6 por ciento.

Para el año 2024, se proyecta un crecimiento del PIB global en 2.1 por ciento, mientras que la inflación se espera en un 4.2 por ciento. En el caso de Estados Unidos, se anticipa un crecimiento del PIB del 0.4 por ciento en 2024 y una inflación del 2.5 por ciento.