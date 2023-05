A la sombra | Ricardo Monreal

“Prefiero no ser nada; prefiero no participar en nada antes de traicionar al Presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años”, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila. ¿Entonces ya lo aplacaron en Palacio?, preguntan los que observan desde hace meses sus intenciones, su moonshot.

A la sombra…

Que el senador Ricardo Monreal insiste en participar en la contienda por la presidencia de la República, pero cuentan que le deslizaron ya la posibilidad de que cierre filas con la 4T, acepte la candidatura a la Jefatura de Gobierno en el 2024 y garantice mantener la Ciudad de México pintada de guinda.

***

La damnificada de esa oferta, nos confían, sería la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien si bien goza de los afectos tanto del presidente López Obrador como de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, no podría asegurar el triunfo para la cuarta transformación en la importante plaza.

***

El diputado de Morena, Alejandro Robles, aseguró que la transformación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un nuevo organismo que operará con tan solo tres comisionados elegidos mediante sorteo, se llevará a cabo en septiembre, cuando comience el periodo ordinario en la Cámara de Diputados.

***

“Pues sí, deben de existir (contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, o sea, nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la investigación de Latinus.

***

Dijo que ya habló con sus hijos: “Sí, es un acoso. Pero tampoco, yo ya le dije a mis hijos: Aguanten, no caigan en ninguna provocación”. Al final, le echó la culpa a los reporteros y se sacudió el tizne. “Nada, nada, absolutamente. Nada, nada, nada, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés. ¿Y? Nada. Vean, o sea, ustedes mismos hagan el análisis, o sea, del reportaje”.

***

Por cierto, México ocupa un lugar deshonroso en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros Sin Fronteras, situándose en el puesto 128 de 180 países evaluados. El país es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas que denuncian el narcotráfico y la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, con frecuentes secuestros y asesinatos.

***

Las condiciones para los profesionales de los medios de comunicación en México son extremadamente difíciles, solo superando a Corea del Norte, China y Vietnam. Además, este año se han registrado tres asesinatos de periodistas y 17 el año anterior, la mayoría en el estado de Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, de Morena.

***

Que no cuentan con México. “No, quisiera alejarte de pensar que este despliegue adicional de fuerzas tiene alguna acción recíproca que estemos buscando de México”, dijo ayer John Francis Kirby, el Coordinador para Comunicaciones Estratégicas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “No pienses en estos mil 500 soldados adicionales como una acción recíproca que estamos buscando. Nuevamente, Karine hizo un buen trabajo con esto ayer, pero solo para reiterar: estos soldados no participarán en actividades de aplicación de la ley. Simplemente están yendo a reforzar la tarea administrativa, logística y de sostenimiento de una misión existente del Departamento de Defensa en la frontera”.