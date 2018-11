A la sombra | Ricardo Monreal

Foto: Alejandro Oyervides

“No se trata de desafío. El Presidente es un hombre que encabeza y que encabezará como titular del Poder Ejecutivo Federal. Él surgió del movimiento al que todos pertenecemos y no hay una desvinculación ni confrontación. Él lo ha dicho, respeta la decisión del Poder Legislativo, él ha dicho “no soy poder de los poderes”, y cada uno que asuma su responsabilidad’’, eso fue lo que comentó ayer RICARDO MONREAL, el coordinador de Morena en el Senado, luego de las discusiones sobre las comisiones bancarias que suben de tono desde el viernes pasado.

***

Ya entrado en declaraciones, Ricardo Monreal le mandó un mensaje a Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena: “Yo le diría a la Presidenta del partido que la respetamos y que le sugerimos actuar en el partido, para resolver algunos conflictos internos que existen en los estados’’. Traducción: no se meta en lo que no le importa. ¡Tómala!, susurraron algunos reporteros.

***

Andrés Manuel López Obrador aclaró que este fin de semana no fue la boda de su hijo Andrés Manuel López Beltrán con la ex Miss Venezuela, Irene Esser, como algunos espacios informativos anunciaban. El tabasqueño dijo que se trata de rumores inventados por sus adversarios. El rumor era que habían viajado todos a Mérida para la celebración, que se extendería hasta este martes, cuando el tabasqueño cumple 65 años. Agregó que solamente le pedirá “al creador” tener salud y vida para durar un sexenio y realizar los cambios de la cuarta transformación del país. Que no hubo boda pues, ni fiesta de cumpleaños. Que no habrá portada de Hola, para que no la estén esperando.

***

El Tren Maya será construido a partir del próximo 16 de diciembre en Palenque, Chiapas, anunció el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, después de la reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Algunos ingenuos, nos aseguran, todavía creen que habrá una consulta ciudadana y que podría irse para atrás, como el tren de los chinos. La verdad es que ellos serán los que se quedarán como los chinitos (nomás milando).

***

La española Fisterra Energy, que encabeza Pedro Barriuso, y Grupo DeAcero, consorcio global con enfoque preponderante en la industria siderúrgica que dirige Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza, están de manteles largos, pues su proyecto en conjunto, denominado Energía de Celaya, ya vio la luz, con la firma de su primer contrato para suministrar 250 MW a DeAcero por 20 años. Energía de Celaya es una central eléctrica con tecnología de ciclo combinado de gas, ubicada en Guanajuato, una zona clave para industrias como la automotriz, que por su capacidad de mil 350 MegaWatts, se convertirá en uno de los proyectos de generación eléctrica más grandes de América Latina. Su construcción iniciará en 2019 y su operación comercial en 2022. ¿Ya habrán tomado nota Rocío Nahle, próxima titular de Sener, y Manuel Bartlett, de la CFE?