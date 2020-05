A la sombra | Ricardo Monreal

Foto: Alejandro Oyervides





Que este viernes se reúne de manera virtual el presidente de la Junta de Coordinación Política, RICARDO MONREAL, con desarrolladores inmobiliarios, encabezados por Enrique Téllez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). De igual forma, convocados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, encabezada por el senador Alejandro Armenta; Monreal conversará con empresarios del ramo automotriz, entre quienes destacan los presidentes ejecutivos Óscar Albin Santos, de la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA); Miguel Elizalde Aguirre, de la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y Tractocamiones; Fausto Cuevas Mesa, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); y Guillermo Rosales Zárate, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

"Muchos de los empleos eliminados por el Covid-19 no volverán", advirtió Larry Fink, el director general de la mayor administradora de fondos del mundo, BlackRock, en una videoconferencia promovida por la filial brasileña del Banco Santander. Sus palabras calaron hondo en toda la región ayer. La crisis del coronavirus ocasionará que en todo el año se pierdan 1.2 millones de empleos formales en México, una cifra casi tres veces más grande que la creación total del año pasado, según estimaciones del Bank Of America Merrill Lynch (BofA).

Un nutrido grupo de alumnos, profesores y directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron contra el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, dirigido por John Ackerman, por utilizar los logos de la Máxima Casa de Estudios para hacer propaganda política con ideologías promovidas desde Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que un sesudo análisis de Ackerman, relacionado con los sesgos de la “ciencia neoliberal” para obtener ganancias privadas, se divulgó en trípticos e infografías con la imagen institucional de la UNAM. Se pide entre los universitarios que el responsable de esta situación sea merecedor como mínimo de un apercibimiento, a fin de que no vuelva a ocurrírsele usar como trampolín a la institución.

Nos cuentan que, con la anunciada reactivación de la minería, podría haber noticias también sobre la investigación que se sigue a la empresa DynaResource y a su operación en la mina de oro San José de Gracia, ubicada ni más ni menos que en el estado de Sinaloa y, más específicamente, en el llamado Triángulo Dorado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto ha intensificado las indagatorias respecto a un posible caso de lavado de dinero, pues la instalación no tiene siquiera las capacidades para producir los lingotes de oro que la compañía reportaba a la Securities and Exchange Commission (SEC). Dyna Resource es una propiedad conjunta de Golden Post Rail de Matthew K. Rose, y de Goldgroup Resources, de Keith Piggott, quienes deberán moverse rápidamente para colaborar con el tema, claro, si es que no quieren salir salpicados.

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19 ha quedado claro que las actividades que se realizan desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Javier Jiménez Espriú, deben seguir viento en popa, es por ello que la validez de los Certificados de Competencia, Certificados de Competencia Especial y Refrendos de Títulos, necesarios para que el personal de la marina mercante continúe en operaciones, se amplió hasta el próximo 20 de septiembre, tal como quedó asentado en el Diario Oficial de la Federación de este jueves (14 de mayo).

Con ello, el personal a cargo de Héctor López Gutiérrez en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), garantiza la continuidad de sus operaciones, sobre todo al tomar en cuenta que es precisamente por ésta vía donde corporativos como Walmart, Chedraui y Soriana, y en general el sector retail, reciben productos de primera necesidad para su posterior distribución en el país, tal como sucede con insumos médicos y alimentos para la atención en plena cuarentena.