“No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad; son tiempos. Pero, para su conocimiento, porque usted tocó aquí el tema, mañana se reúne la Comisión; no va a haber impunidad en el Congreso y en el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie. Mañana se reúne la Comisión, en razón de su autonomía, y seguramente va, por mayoría de votos, como son los mecanismos en nuestro Congreso, a resolver sobre no sólo el caso que usted planteó, del diputado de Puebla, diputado Huerta, sino hay otros dos casos que, la Comisión tomará su decisión”, así defendió ayer Ricardo Monreal la autonomía del Poder Legislativo frente a los embates directos del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Dicen que el pleito apenas comienza en ese flanco de Morena, al menos públicamente.

***

Aunque varios representantes del Movimiento de Regeneración Nacional habían descalificado la actuación del INE ante una anticipada baja participación en la Consulta Popular, a los emanados de la autodenominada Cuarta Transformación, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, no les quedó más que reconocer el trabajo hecho por el árbitro electoral y celebrar que alrededor del 7 por ciento de la ciudadanía saliera a las mesas receptoras este domingo. El balance general del ejercicio fue positivo al final de la jornada; esto a pesar de que se esperaba un nuevo encontronazo entre el partido guinda y el instituto electoral, que inició en la sesión del Pleno cuando el consejero Lorenzo Córdova y el representante morenista ante el instituto, Sergio Gutiérrez, intercambiaron acusaciones y hasta gestos de desaprobación durante la transmisión en vivo.

***

Que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 al 7 de agosto), quien debe dar muchas respuestas es la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa Maria María Alcalde, por la falta de espacios para amamantar en oficinas y áreas públicas. El problema es grave ya que solo 47.7% de los niños menores de dos años acceden a este alimento desde el nacimiento. Así lo revelan cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-2018).





***

No es cosa menor, ante la presencia del Covid-19 y la necesidad de frenar enfermedades crónicas (obesidad, diabetes e hipertensión); de hecho, coincide con los programas de salud y bienestar de Sanulac Nutrición México, que dirige Mario Sánchez. Estás acciones están en línea con el IMSS, que dirige Zoé Robledo, que junto con la UNICEF, llevaron a cabo este lunes el foro para personal de salud: “Por una Infancia Libre de Obesidad en México”, en el cual expusieron los beneficios de esta práctica en los bebés. Además, en las Unidades de Medicina Familiar se realizarán actividades para promover la lactancia.

***

El Partido Encuentro Solidario en Baja California decidió impugnar la resolución con la que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal Electoral le quitó una diputación plurinominal en el Congreso estatal para asignarla al Partido Acción Nacional. El PES, que en aquella entidad se convirtió en la segunda fuerza política tras postular a Jorge Hank Rhon como candidato a la gubernatura, llevará su inconformidad ante la Sala Superior del TEPJF para intentar devolverle la curul a Juan Carlos Pelayo Sánchez, quien incluso había sido nombrado coordinador de la bancada local.

***

En Quintana Roo aumentan las tensiones entre el gobierno estatal y los municipios morenistas, tras una polémica y cuestionada elección que en algunos casos sigue en tribunales, como en Solidaridad, donde la Fiscalía General del Estado que encabeza Óscar Montes de Oca Rosales, de manera sorpresiva intervino el inmueble de la Dirección de Desarrollo Urbano del gobierno de Laura Beristáin.

***

La morenista ha denunciado el acoso del gobernador aliancista Carlos Joaquín González y hoy trasciende que la causa de la abrupta revisión sería una supuesta denuncia anónima por unas licencias de contratos de obra de 2021, pero extrañan las formas porque las herramientas de supervisión en licitaciones están bien definidas. Hay urgencia, sino desesperación, por encontrarle algo a una alcaldesa que ha sido muy fiscalizada durante toda su gestión. ¿A qué le temen?