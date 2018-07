A la Sombra | Ricardo Monreal Ávila

Damián Zepeda Vidales, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), parece del PRI. Bueno, suena como priista cuando habla, sobre todo cuando dice que están en un proceso de reflexión interna, escuchando a sus miembros. “Tendremos también, en un ejercicio nacional, la participación de nuestros simpatizantes y militantes”.

Hasta parece que contrataron a un analista político de esos de la televisión para que les hiciera su discurso y estrategia. “El llamado es a actuar con generosidad y humildad, para que este diálogo sea constructivo”. ¿Es en serio?

***

Primero presumen que compran tecnología de punta, con el más alto estándar de calidad internacional, y luego nos reportan que siempre no sirvieron las bocinas que se usan en la alerta sísmica. Y para más vergüenza, claro, hablando de los que pagaron por estos dispositivos, resulta que el gobierno realizará revisiones casi manuales de todas las bocinas, todos los lunes. Así que no se asuste si escucha que se enciende y luego escucha que es prueba de audio. Dicen que será una alerta diferente, pero el susto puede presentarse. Y quién sabe, en una de esas dicen que ya no sirven y lanzan una nueva licitación. Todo puede pasar en estos días de cambio de gobierno. Apunte usted el nombre de Seguri… ¿Seguri qué?

***

Dicen los que saben que Andrés Manuel López Obrador ahora sí se metió en un conflicto que puede restarle atractivo y apoyos a mediano plazo. Esto porque todos escuchamos a Rocío Nahle, futura secretaria de Energía, quien dijo que se acabarán los lujos y excesos de los sindicalistas de Pemex y de la CFE. Esto, mientras nombraban a Octavio Romero Oropeza al frente de Petróleos Mexicanos y a Manuel Bartlett como jefe de la Comisión Federal de Electricidad.

***

La advertencia ya la lanzaron. La gran pregunta es si podrá, por fin, acabar con el poder de los sindicatos en esas dos empresas que hasta ahora han sido un ejemplo vivo de cómo las influencias y el viejo sistema de padrinazgos funciona en todos los niveles de la sociedad mexicana (aunque los expertos en política nos digan que vivimos en el mejor de los mundos y se llenen la boca de adjetivos contra Donald Trump). Porque una cosa son los diputados y senadores, y otra muy diferente los jefes de los sindicatos, sus afiliados y las estructuras que han creado a su alrededor. ¿Necesitan ejemplos en serio?

“En donde sí seremos intransigentes es en cuestión de privilegios y de exceso. Si es necesario aplicar la mayoría, la vamos a aplicar”, advierte RICARDO MONREAL ÁVILA, propuesto por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADORcomo el próximo coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara Alta. “Los senadores que surgimos de Morena vamos a respaldar las iniciativas de moderar los altos sueldos para poder mejorar las condiciones de los de abajo”. Y sí, los que conocen a Ricardo saben que si se trata de ser intransigentes, él es capaz de desesperar al mismísimo Peje. ¡Agárrense!