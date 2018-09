A la Sombra | Ricardo Monreal Ávila

Danny Trejo, tal vez lo recuerda por películas como Machete o Desperado, creció en las calles de Pacoima, California, y fue educado por su tío, un adicto a las drogas que además asaltaba a mano armada. Cuenta su leyenda que a los 12 años probó la heroína, a los 15 por primera vez fue detenido. A los 23 fue sentenciado por tratar de venderle una bolsa de heroína, valuada en 30 mil dólares, a un agente encubierto. Pues bueno, este personaje que juega el rol de rudo en el cine es la nueva imagen de Heineken, para promover el “consumo inteligente” de cerveza.

***

Muchos de los que han visto la campaña de Heineken no se explican la estrategia de mercadotecnia que quieren explotar para al final vender más cervezas, pero con un discurso de “supuesta” preocupación por lo que le podría ocurrir a sus consumidores. ¿Dónde quedaron las propuestas publicitarias inteligentes en las que hablaban de héroes que moderaban su consumo para cuidar a las damas?

No deseamos que la imagen sea la del papa Francisco pidiéndonos beber menos, ¿pero un exadicto con roles de sicario mexicano vendiendo cervezas y diciendo que midan su ingesta? Ya le contaremos qué es lo que dice Etienne Strijp, el hombre que encabezará la empresa en México a partir del 1 de octubre, luego de la salida abrupta de Dolf van den Brink. ¡No te pases de Heineken!

***

Un pendiente que no puede dejar la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza Julio Sánchez y Tépoz, es hacer público el análisis de riesgo realizado en los municipios cercanos al Río Atoyac, o Río Balsas, que atraviesa los estados de Tlaxcala y Puebla, ya que sus habitantes están expuestos a químicos peligrosos y diversos padecimientos.

***

Cofepris dijo que a ellos no les correspondía el análisis, sin embargo, de las constancias que obran en expedientes en poder del Inai, se advierte que la recomendación 10/2017 de la CNDH, en la página 76 de 211, hace referencia al oficio CGJC/3/UR/557/2015, del 22 de junio del año 2015, en el que se hace mención a un análisis de riesgo realizado por esa autoridad en los municipios cercanos al Río Atoyac, derivado del cual se habría detectado una relación entre la exposición a compuestos orgánicos volátiles como el Tolueno, Benceno, así como Xilenos y la presencia de diversos padecimientos como leucemia mieloide por la existencia de riesgos potenciales. Una bomba de tiempo que afecta lentamente a los que están expuestos. Bueno, eso no lo podemos saber a detalle hasta tener más elementos, como los expedientes de Cofepris que tiene que liberar, pero que dice que no tiene.

“La Política de Austeridad como política de Estado, no es sólo una cosa nuestra, fue un compromiso del presidenteLÓPEZ OBRADORy, estamos intentando reflejar la congruencia del movimiento en nuestros actos”, dijo RICARDO MONREAL, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. “No vamos a aplicar de manera irracional nuestra mayoría, eso se los garantizo. Pero cuando se trate de asuntos de Estado, como la Política de Austeridad, como la gobernabilidad, como la agenda mínima que nos hemos planteado de 12 puntos, vamos a actuar en consecuencia”. Un mensaje claro, más allá de los tuppers y las filtraciones.