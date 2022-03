El retiro del cargo a Sandra Cuevas, ya exalcaldesa de Cuauhtémoc, es el segundo golpe duro que recibe el grupo del senador Ricardo Monreal en menos de cuatro meses. Impulsados por la denominada ala radical del morenismo, las autoridades procedieron primero en Veracruz contra José Manuel del Río Virgen, actualmente preso pero a punto de obtener su libertad. En cuanto a la otrora alcaldesa capitalina, el fuego vino desde dos rutas cuartotransformistas que aprovecharon también la oportunidad por los excesos en los que solía incurrir Cuevas Nieves.





Cuentan que fue desde el mismísimo Palacio Nacional de donde salió una instrucción a la Secretaría de Hacienda para que su Oficialía Mayor adjudicara a Pemex la tarea de “suministro de combustible para vehículos automotores terrestres en territorio nacional para el ejercicio fiscal 2022”, este un contrato que ronda los cinco mil 800 millones de pesos.





Por supuesto, la medida no sorprendió a nadie debido a que va en el mismo sentido del discurso que el presidente López Obrador ha utilizado sobre devolver a la empresa que lleva Octavio Romero Oropeza la mayor parte del mercado de gasolina y diesel. Pero sí causó molestia entre los alrededor de 14 proveedores nacionales e internacionales que participaban en el concurso para proveer cerca del 75 por ciento del combustible de los vehículos oficiales cada año.





Tal vez escucha mucho que dicen el "Junior" de Menchaca. No, no se trata de los hijos del precandidato de Morena al gobierno de Hidalgo, sino de Miguel Tello, el "Mirrey" que coordina la campaña del exsenador hidalguense, Julio Menchaca.





Desde sus malos tratos al electorado, hasta tronarles los dedos a alcaldes morenistas, pasando por viajar en camionetas Range Rover en uno de los estados más pobres del país, este "junior" tan cercano Menchaca Salazar, hace recordar a "Javi Noble" aquel personaje inútil y despilfarrador de la película Nosotros los Nobles.





Y es que el único mérito de Miguel Tello, nos cuentan, es ser el hijo de su papi Miguel Tello Ludlow, el empresario que le dió "raid" a Menchaca en un avión privado. Y la pregunta inmediata es ¿Esta será la austeridad de la 4T en Hidalgo?





Todo indica que, a quien las puertas en la 4T se le cierran es al empresario Eduardo Henkel, pues a pesar que en otros sexenios logró importantes negocios, con el inicio de la actual administración sus cercanos lo observan más que preocupado, sobre todo debido a versiones que apuntan al avance fluido de las indagaciones que implican a su esposa con el sexenio de Enrique Peña Nieto y la entonces primera dama, Angélica Rivera, con quien sostiene amistad.





“Control de inflación, eso se les olvida. Si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, la inflación acaba con todo, la carestía de la vida. Entonces, si mantenemos este precio de gasolina, de diésel, controlamos inflación o no se nos desata, no se nos va de las manos”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por si se preguntaban por la estrategia contra el alza de precios en este país.