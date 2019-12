A la sombra | Ricardo Orrantia Cantú

Foto: Alejandro Oyervides

Ninguna entidad federativa, ni las empresas productivas del Estado, pueden hacer negocios con Integradores de Tecnología, de Ricardo Orrantia Cantú, de acuerdo con la circular que comenzó a moverse ayer entre la Fiscalía General de la República y los Oficiales Mayores de las dependencias. La Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, los inhabilitó por tres meses. Ellos dicen que no es posible, pero ya entendieron que sí los están investigando hasta en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto.

***

Dicen los que saben que el afamado proceso que desde 2016 enfrenta judicialmente a las empresas Mainbit, de José Antonio Sánchez, y CEPRA, de Joel Sánchez, por el servicio de proveeduría de cómputo personal para el SAT, ya tuvo sus daños colaterales, pues la secretaría de la Función Pública decidió sancionar a diversas compañías que participaron en la licitación realizada durante la administración anterior.

***

La firma Integradores de Tecnología, por ejemplo, fue inhabilitada durante tres meses para obtener contratos públicos por presuntamente carecer de los centros de servicio que ofreció en la propuesta técnica, mismos que, en realidad, finalmente no fueron instalados porque no se obtuvo la asignación. Si bien se asegura que en tribunales se habría resuelto favorablemente el asunto, además de que es un tema prescrito y calificado por funcionarios de la administración pasada, parece que los seis meses de duración de un proceso judicial hubieran sido más extensos que la sola sanción.

***

Gruma, de Juan Antonio González Moreno, consiguió un préstamo de 250 millones de dólares para liquidar deudas de corto plazo en pesos, pero no crea que lo consiguió con Banorte, de Carlos Hank González. No sabemos las causas, pero el dinero se lo facilitó The Bank of Nova Scotia, mejor conocido como Scotiabank, a un plazo de seis años.

***

Dicen que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, de Florentino Domínguez Ordóñez, se está tomando muy en serio la labor de "sanear" el sistema educativo. Tanto así que ahora no sólo los presupuestos deberán ser vigilados con lupa, sino también la cintura de los mismísimos docentes, especialmente de aquellos dedicados a la educación física, que deberán tomar clases de nutrición y participar de las jornadas de activación física organizadas por la misma dependencia.

***

Lo anterior debido a que, nos aseguran, la entidad gobernada por Marco Mena cuenta con un índice alarmante de entrenadores con obesidad trabajando en el sector público por lo que, además de promover hábitos de vida saludable, se pretende cambiar la percepción negativa que el alumnado y los padres de familia, tienen sobre ellos. Bueno, entrenadores, policías, profesores, políticos...

***

Nos cuentan que el consulado de México en Boston arrancó recientemente el denominado Rincón Cultural UNAM, coordinado por el Centro de Estudios Mexicanos de Benjamín Juárez Echenique, mismo que pretende poner al alcance del público el acervo cultural digital de la Universidad, que contiene desde cursos, conferencias y artículos científicos, hasta libros de poesía, historia y elementos multimedia de música y teatro. Aseguran que, con el mencionada programa, se busca promover el uso y aprendizaje del idioma español y de difundir la oferta cultural y académica del país.