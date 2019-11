Foto: Alejandro Oyervides

Dicen los que saben que contrario al activismo político, o mejor dicho, protagonismo que le caracteriza, el subsecretario de Gobernación RICARDO PERALTA se quedó, sorprendentemente, sin meter las manos para defender a Olga Sánchez Cordero en el caso de la “legalidad” de una gubernatura por cinco años para Baja California. Nos cuentan que la razón por la que en esta ocasión el funcionario guardó silencio ante la grabación furtiva de la que fue víctima su jefa, fue para no entrar en conflicto con su aliado y amigo Jaime Bonilla. ¡No le saque!

***

Parece que la 4T no tiene aún fecha exacta para entregar el reporte final sobre lo sucedido con el helicóptero en el que murió el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pero sí va muy avanzada con una investigación sobre el manejo de los recursos públicos que hicieron el panista y sus colaboradores.

***

De entrada, nos aseguran que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, anda tras los pasos del político más cercano al difunto senador: Eukid Castañón Herrera, para lo cual ordenó congelar sus cuentas tras encontrar indicios de un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte del también exlegislador federal.

***

Nos cuentan que hoy andarán muy inquietos los dirigentes de los partidos políticos. Resulta que en la Cámara de Diputados discutirán el recorte de 50 por ciento a sus prerrogativas y en el INE les impondrán multas por omisiones en sus reportes financieros. Vaya jornada que vivirán los líderes partidistas.

***

La molestia expresada ayer en redes sociales por el actor Gael García Bernal por el clima de inseguridad que vive el país y que tuvo su expresión más sangrienta ayer con el asesinato de la familia LeBarón, tendría aún mayor razón de ser si se asomara a los jaloneos en la Cámara de Diputados por el Presupuesto del próximo año, donde las actividades culturales y artísticas verán reducidos sus apoyos hasta en un 40 por ciento por no ser considerados prioritarios en la lucha contra la corrupción y la pobreza de la 4T. La cobija presupuestal no alcanza a tapar a todos y quienes el gobierno federal ha decidido que son prescindibles en los tiempos de “primero los pobres”, son los apoyos al cine, teatro, actividades musicales, sinfónicas y literarias. Dicen los que saben que ha sorprendido a los legisladores, incluso a los de Morena, que la Secretaría de Cultura federal no ha sido tersa ni agachona a la hora de defender las respectivas partidas presupuestales para su dependencia, a contracorriente del bajo perfil que ha mantenido su titular Alejandra Frausto.

***

Para nadie es un secreto que el desempeño de la Secretaría de Agricultura, que encabeza Víctor Villalobos Arámbula, ha causado varios disgustos al presidente Andrés Manuel López Obrador. El más reciente, nos cuentan, se debe a que, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública, la dependencia no se ha logrado coordinar con otros organismos federales y estatales para garantizar la total cobertura de beneficiarios de los programas sociales.

***

Dice el informe que hay una “inadecuada focalización de los recursos, duplicidades, y faltan mecanismos de supervisión que aseguren la entrega de apoyos a quienes más los necesitan”. ¡Y eso que el campo es una prioridad para la cuarta transformación! ¿Y si no fuera así?