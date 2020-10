A la sombra | Ricardo Peralta

Foto: Alejandro Oyervides

Quienes dudan todavía de que RICARDO PERALTA es el operador de la campaña de Mario Delgado, rumbo a la dirigencia de Morena, basta con que le echen un ojito a la cuenta de Twitter del exsubsecretario de Gobierno para percatarse de que las múltiples flores al líder de los diputados morenistas no son casualidad, y mucho menos los ataques contra Porfirio Muñoz Ledo. Lo único que queda por saber es saber si el propio Delgado está consciente de que el mismo equipo que hoy lo apoya es el que atacó a su jefe, Marcelo Ebrard, cuando éste sonaba para sustituir a Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación.

Dicen bien que en la guerra y en el amor todo se vale...

***

Cuentan que el Partido Acción Nacional está por amarrar candidato para la gubernatura de Guerrero, y que éste podría ser, ni más ni menos, que el exportero de la Selección Nacional, Jorge Campos Navarrete.

***

Que el arquero nacido en Acapulco ha confirmado a algunos de sus cercanos que es prácticamente un hecho que entrará a la batalla electoral en espera de que su fama le alcance para vencer en las urnas, tal como lo hizo el americanista Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

***

Hablando de deportes y política. Quien estrenó sus nuevas instalaciones en Tijuana con un inusual reconocimiento por parte del Consejo Mundial de Boxeo, es la promotora Zanfer, de Fernando Beltrán Rendón, que recibió el agradecimiento de manos del propio Mauricio Sulaimán Jr., por los esfuerzos realizados en plena pandemia de realizar funciones de box en la Ciudad de México, eso sí, bajo los protocolos de prevención y sanidad que propuso el propio CMB, a puerta cerrada y con transmisión televisiva nacional e internacional.

***

Dicen los que saben que en medio de la desesperanza y la confrontación provocadas desde el gobierno, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos guste o no, merece respeto y acatamiento, como recurso para fortalecer a una institución bajo asedio. Como máxima instancia, ha dictado una resolución, aprobando unos partidos y rechazando el registro a otros, como México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, y ahora corresponde a los electores determinar el destino de los nuevos partidos.

***

Y vaya escándalo ha generado la prohibición de algunas marcas de quesos en México, también yogurts y probablemente otros productos pronto, más al saber que lo que nos vendían no era queso. “Los quesos que son quesos’’ se siguen vendiendo en las tiendas departamentales, “los que no son quesos son los que se han retirado’’, porque no cumplen con la norma oficial, señaló la titular de Economía, Graciela Márquez Colín. Si eso es así, ¿entonces por qué la furia en redes contra la autoridad? ¿no debería ser un reclamo contra las marcas que no nos venden lo que ofrecen? Publicidad engañosa le decían hace años, y estaba más dirigida al alimento para mascotas y productos milagro.