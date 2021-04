A la sombra | Ricardo Salinas Pliego

“Y creo en el humanista liberal. ¿Por qué?, porque la historia nos ha demostrado que las decisiones de muchos individuos libres tienen las mejores consecuencias en la prosperidad de las sociedades. Eso no quiere decir que en un esquema autoritario, donde uno decide, no puedas tener buenas consecuencias. Sí puedes.

Nada más que también puedes tener muy malas consecuencias, como nos demostraron las horribles dictaduras de Hitler, de Stalin, de Mao”, dijo ayer el empresario RICARDO SALINAS PLIEGO, durante la presentación del Centro que lleva su nombre.

***

“Si queremos un México próspero e incluyente, necesitamos de verdad un cambio cultural. Es un cambio de mentalidad, que no le tengamos miedo al éxito, que celebremos cuando a alguien le va bien, que dejemos atrás esa mentalidad de cangrejos en una cubeta, donde el que se quiere salir lo jalan los demás para abajo”, dijo el empresario que encabeza TV Azteca, Elektra y muchos negocios más, sin tener un destinatario directo de sus palabras.

***

Ayer hizo mucho ruido Salinas Pliego, muchos de los observadores recuerdan que ha estado muy activo en Twitter y que ya parece que anda en campaña política, pues sus opiniones comienzan a generar muchas reacciones de sorpresa y muchos seguidores. “No seamos cangrejos, no perdemos nada cuando el otro gana. Esa palabra alemana de schadenfreude, que nos da un cierto gusto morboso ver que el otro fracase, es algo que debíamos desterrar de nuestra cultura. Valoremos el esfuerzo, valoremos el logro. Y vámonos dándonos cuenta que ese esfuerzo y logro se da en un ambiente de libertad, de competencia, de innovación. Y esto es lo que nos lleva al futuro próspero”.

***

Hablando de schadenfreude, los de Morena dicen estar muy confiados en que el Tribunal Electoral ordenará restituirle la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, sin embargo, ya se mueven las aguas subterráneas y ayer mismo sonaron dos nombres: Luis Walton, quien al final del día mandó decir que no, que muchas gracias; y Alberto López Rosas, El Pelón, quien ya fuera presidente municipal de Acapulco y ex procurador estatal, quien no tiene impedimentos legal para aspirar a la candidatura de emergencia, en caso de que sí se tenga que echar mano de un Plan B.

***

Y hablando de elecciones internas la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, admitió que no existió ni se realizó la encuesta para elegir candidato a presidente municipal en el municipio de Santa Lucía del Camino del estado de Oaxaca, donde presuntamente resultó ganador Juan Carlos García Márquez, según el Expediente CNHJ-OAX-598/2021, oficio: CEN/CJ/J/589/20121, emitido tras la impugnación que existe en el proceso de selección de candidato en esa población. La comisión exige al partido hacer público qué casa encuestadora realizó el ejercicio, si está certificada la empresa, la legalidad del procedimiento, la metodología y los resultados… Una encuesta más en Morena, de Mario Delgado, que nadie vio y de la que nadie supo…

***

La Semar, de Rafael Ojeda, inició los trabajos de la Estrategia de Atención al Sargazo en el Caribe en coordinación con el gobierno estatal, los municipios, los empresarios y la academia. De acuerdo con las cifras del contralmirante César Gustavo Ramírez Torral, coordinador de dichas tareas, para sortear la llegada del alga este año se echará mano de once buques sargaceros, un equipo que recolectará lo que llegue a las 39 playas públicas que hay en Quintana Roo, más de nueve mil 300 metros de barrera de contención y un buque oceánico.