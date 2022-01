A la sombra | Ricardo Salinas Pliego

“En pleno ejercicio de nuestro legítimo derecho de defensa, no tengan dudas, recurriremos a múltiples instancias internacionales para que nuestra voz sea escuchada.

Finalmente, insistir en que nos defenderemos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos, toda vez que la autoridad nos denegó el derecho de acceso a la justicia”.

Así de contundente es la respuesta de Grupo Salinas, que dirige Ricardo Salinas Pliego a lo afirmado ayer por Raquel Buenrostro, titular del SAT, quien negó que los temas fiscales puedan ser materia de litigio internacional. Es más, asegura la comunicación de los del Ajusco, que en el pasado ya han ganado disputas por impuestos, al haber demostrado “que los cobros que nos imputan son erróneos y excesivos”. A ver cuál brazo se cansa primero en este duelo de fuerzas…

Y hablando del SAT, nos cuentan que en la historia de la empresa de limpieza que se queja de que no le han pagado, Rapax, no se ha dicho que se encuentra bajo investigación por incumplir el contrato en varias de sus cláusulas, entre ellas enviar hasta el 80% menos de los empleados que prometió, no surtir enseres básicos como jabón o gel antibacterial, pagar a sus empleados de manera irregular (menos monto o a cuenta gotas), y tener a muchos de ellos sin seguridad social.

Todo ello con la anuencia de varios funcionarios hacendarios que se hicieron de la vista gorda ante los incumplimientos. La Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo Aquino intervino y le dio la razón al SAT, por lo que los de Rapax se enojaron y ahora no quieren facturar porque eso implica asumir las penalizaciones correspondientes a que se han hecho acreedores… un galimatías de proveedores y líderes sindicales charros en toda forma…

Abogados consultados refieren que al gobierno mexicano interesa que la venta de Citibanamex, que dirige Manuel Romo, se haga en tiempo y forma, y que quien adquiera al grupo financiero pague sus impuestos y cumpla con los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jesús de la Fuente Rodríguez.

Pero de que tengan que ser mexicanos los nuevos dueños y que se pida al Poder Judicial allanar de amparos el camino (como el que ha presentado Oceanografía), pues queda fuera de las manos presidenciales, por más que sus deseos sean otros. Estado de Derecho, que le dicen.

Dicen los que saben que un grupo de artistas y comunicadores mexicanos mantiene un cabildeo constante con legisladores de Austria, que estudian la verdadera posibilidad de devolución de corona de plumas del Emperador Moctezuma a México. Esto ha derivado en que la diputada del SPÖ, Petra Bayrlos haya presentado una moción ante el Parlamento de Viena para resolver este conflicto.

La legisladora señala que la corona de plumas no pudo ser transportada debido a su estado, basado en un dictamen pericial elaborado en los años 2010 a 2012, pero en vista de que ha habido avances tecnológicos significativos quizá ahora sí sea posible transportar la corona de plumas. Próximamente la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, tendrá más información en su escritorio. Tome nota.