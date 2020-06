Foto: Alejandro Oyervides





Cuentan que hasta la Profeco, de RICARDO SHEFFIELD, llegaron múltiples quejas de habitantes de Reynosa, Tamaulipas, que acusan cobros de luz excesivos y prácticamente impagables. Los inconformes enviaron también un oficio a la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, y la respectiva queja al Congreso local, para que se gestione la reclasificación de las tarifas eléctricas y se aplacen los pagos del servicio en aquel estado fronterizo pues, aseguran, los más recientes recibos de electricidad para uso doméstico llegaron con cobros superiores a los siete mil pesos. Dicen los que saben que Sheffield anda más interesado en hacer política en Guanajuato, que en meterse en un pleito con uno de los personajes más cercanos al Presidente de México. Para que entiendan quién es quién en la grilla.

***

Si parecían una gran suma los dos mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República recuperó y entregó en febrero pasado al presidente Andrés Manuel López Obrador, el organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero tiene en sus manos la posibilidad de darle a la cuatroté una de las mayores cantidades recuperadas de la delincuencia organizada.

***

Resulta que, de iniciar los correspondientes procesos de judicialización, la FGR podría asegurar miles de millones de pesos depositados en dos mil cuentas congeladas por estar vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación; esto como resultado de la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Gobierno estadounidense. En eso están, nos cuentan.

***

Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obradorplaticó en Campeche sobre una anécdota que le contó el dueño de Vidanta, Daniel Chávez. "Él no sabía que era comer un filete, hasta que entró a trabajar a un hotel. Hoy es un empresario exitoso que viene desde abajo". Solo que al Presidente le faltó completar la frase, pues el ciudadano Chávez dejó en la calle a más de cuatro mil trabajadores que no tienen dinero para subsistir o comer bisteces a la mexicana, pues el dueño de Vidanta los despidió hace un mes sin pensar en la difícil situación por la que atravesaban.

***

La comparecencia de Alfonso Guati, de este miércoles 3 de junio ante la Comisión de Hacienda del Senado, que preside Alejandro Armenta, fue un claro ejemplo de las acciones que se toman al frente de la Dirección General de Normas, pues el funcionario dejó entrever su línea de pensamiento neoliberalista, así como el desconocimiento del propio Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC).

***

Tan es así, que ante la pregunta expresa de qué compromisos se cumplirán en el T-MEC con su proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, no supo responder, lo cual era de esperarse pues no fue de los elegidos para participar en las negociaciones del tratado, y ya con 14 meses en el puesto, demostró que aún no cumple con la experiencia para entender y atender los temas relacionados con la Normalización.

***

En su exposición dejó claro que el objetivo de Economía, de Graciela Márquez, es facilitar a firmas extranjeras el acceso al mercado nacional con la idea utópica de que ello reducirá el costo de los productos en el mercado mexicano, sin tomar en consideración el riesgo de la importación de productos que no cumplan las NOM, y ni hablar del riesgo de la sobrevivencia de seis mil Pymes nacionales dedicadas a sector.