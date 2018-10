A la sombra | Roberta Jacobson

Foto: Alejandro Oyervides

“Salí de México el 5 de mayo, exactamente dos años después de que tomé el cargo de embajadora, y me retiré del servicio gubernamental a fines del mismo mes. Creyendo profundamente en la relación Estados Unidos-México, no puedo fingir nada menos que alivio por no tener que defender lo indefendible. Pero también me siento feliz de escapar del desorden que presencié durante más de un año”, escribió ROBERTA JACOBSON en The New York Times el fin de semana. Sí, la que era la embajadora de EU en México, puesto que sigue vacante.

Otro mensaje destacado de Jacobson: “Durante las últimas tres décadas, sucesivas administraciones estadounidenses han trabajado diligentemente para vencer el ADN antiamericano en México. Estábamos superando las sospechas de una historia de invasión, pérdida territorial e intención imperial. Ese tipo de confianza es lenta de construir y notablemente fácil de destruir. Se está destruyendo ahora”.

Hablando de textos publicados en el extranjero, que tienen que ver con nuestro país, y que realmente son los que trascienden, porque a la prensa local casi no se le hace caso en las capitales del poder. The Economist dice que el veterano populista, Andrés Manuel López Obrador, se retrata a sí mismo como un instrumento del deseo del pueblo, de los mexicanos ordinarios. Esto para contarle a sus lectores que el presidente electo lanzará una consulta para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), del 25 al 28 de octubre. El mayor proyecto de infraestructura del país lo definirá, dice el periódico, antes de ser presidente.

The Economist explica que el círculo cercano de López Obrador instalará y monitoreará 1,073 casillas en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana, que albergan 80 por ciento de la población. Se imprimirán un millón de papeletas de votación para un electorado nacional de 90 millones de personas. Añade que serán contados por una ONG poco conocida. Sin acceso a las listas electorales del INE, no está claro cómo los trabajadores electorales evitarán que las personas voten más de una vez. El periódico trata de darle lógica, a algo que suena ilógico desde afuera.

Parece que al empresario Cuauhtémoc Velázquez, que lleva la firma Jet Van no le interesa todavía cumplir con la Norma Oficial Mexicana 167, la cual obliga a que todos los verificentros se acrediten para adquirir la figura de Unidad de Verificacion Vehicular, regulación que se implementó después de que se evidenciara que estos establecimientos no cuentan con acreditaciones de calibración de sus equipos para medir las emisiones contaminantes. Y aunque el plazo vence el 2 de julio de 2019, este personaje, representante del Centro de Verificación Vehicular MH22, no aparece en la lista de los cumplidos. Además, los vecinos y usuarios que acuden al verificentro ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo que gobernará Víctor Hugo Romo, están muy nerviosos, pues hace unas semanas asesinaron al socio de Cuauhtémoc Velázquez en las puertas de un hotel en San Miguel Allende.