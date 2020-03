A la sombra | Roberto Sandoval

Foto: Luis Calderón

Dicen los que saben que Santiago Nieto se anotó en estos días una victoria más contra el nayarita ROBERTO SANDOVAL pues, por una segunda orden judicial, las cuentas del priísta deberán seguir congeladas hasta en 11 instituciones bancarias. Hablamos de una bolsa de más de mil 190 millones de pesos, emanados de supuestas actividades ilícitas y que, mientras no sea incluida la extinción de dominio en la llamada nueva Ley Antilavado, estarán en riesgo de regresar a manos del señor exgobernador.

***

El que anda muy ocupado, o más bien preocupado, es el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien tras los rumores de que al menos 20 empresas que operan en su estado mudarían sus operaciones hacia Querétaro, busca realizar una exhaustiva gira de trabajo a Washington.

***

El objetivo, nos aseguran, es buscar nuevas inversiones que permitan mantener en la entidad el nivel operaciones industriales que ya posee, por ello, uno de los primeros pasos será completar el trato que permitirá la construcción de un centro de distribución de Amazon.

***

A gritos y sombrerazos recibieron ayer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nada más y nada menos que en su tierra, allá en Macuspana. “Miren, ahí está, ahí están los gritos. ¿Qué ganamos con eso?, ¿van a seguir gritándole al presidente municipal?”. Le respondieron a coro que sí sus paisanos. “Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla. ¿Me van a escuchar?”.

***

El mitin se calentó. Seguían los abucheos. Los gritos. “No, es que no debe ser así, a la autoridad se le tiene que respetar”. Siguió hablando el mandatario, pero muy enojado. Y los reclamos continuaron también. Muchos gritos le pedían que cumpla sus promesas. ¿Eso calienta no?

***

Entre los empresarios de la industria minera hay gran preocupación, pues les cuentan que el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, permite el “adoctrinamiento ideológico” al interior de las dependencias coordinadas por su secretaria, como es el caso de la Profepa, en donde se han impartido cursos más políticos que de carácter técnico, como el denominado Retos del Modelo Extractivo Minero a la 4T, impartidos por los instructores Alejandro Villamar y Mario Martínez.

***

“El modelo extractivo de la gran minería es veta depredadora del capital transnacional y transnacionalizado bajo una institucionalidad débil y subordinada a la inversión”, dice una lámina de su presentación, algo que entre empresarios dio preocupación. Lo consideran rudeza innecesaria. “La corrupción ha sido esencia de la Semarnat en materia minera”, dicen en otro apartado posterior.

***

Dicen los que saben que el 29 de enero, cuando Alfonso Romo fue designado jefe de gabinete de inversiones y crecimiento económico, Toledo aseguró en corto a algunos cercanos que deberían hacer todo lo posible para una mejor educación del jefe del Ejecutivo en materia ambiental. Muchas empresas transnacionales de minería, por lo pronto, se sienten como si se las estuviera tragando la tierra con estos enfoques de resentimiento social de la cuatroté.