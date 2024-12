A la sombra / Roberto Sifón-Arévalo

Aunque las descalifica, sabe que son importantes, muy importantes. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión clave en Palacio Nacional con Roberto Sifón-Arévalo, director general de Standard & Poor's Global Ratings, y su equipo, acompañada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Dicen los que saben que los de S&P siguen preocupados por el horizonte económico de México.

A la sombra…

“No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y, de todas maneras, tenemos nuestro Himno Nacional”, respondió ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron por la supuesta intervención contra el narcotráfico en este país, que planean los del equipo de Donald Trump, como reveló Rolling Stone. Sin embargo, a muchos les suena el himno en la mente y recuerdan que menciona guerra y mexicanos. ¿Qué habrá querido decir la doctora?

***

Thales anunció recientemente el nombramiento de Analicia García como su nueva Directora General en México, siendo la primera mexicana en ocupar este cargo estratégico. Reconocida por su innovación en sectores clave como defensa, ciberseguridad e identidad digital, la compañía desarrolla sistemas avanzados como radares, misiles (incluyendo el Starstreak y el Lightweight Multirole) y soluciones para plataformas militares. García liderará la expansión de Thales en México, fortaleciendo su colaboración con los sectores público y privado mientras la empresa continúa consolidándose como un socio global en seguridad y defensa, algo que claramente le hace falta al gobierno mexicano.

***

El comunicado de Grupo Elektra no deja lugar a interpretaciones. Es un golpe frontal dirigido a Alfredo Navarrete Martínez, Jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al tiempo que expone al fondo Astor Asset Management 3 Ltd. como actor clave en lo que califica como operaciones ilegales.

***

Mientras Elektra, liderada por Ricardo Salinas Pliego, defiende su posición y su operación "normal", según afirman, el fondo señalado y las autoridades regulatorias quedan expuestos al escrutinio público. “La CNBV debe asumir absoluta y total responsabilidad de los daños y perjuicios irremediables que ha causado al mercado, inversionistas y fondos de inversión extranjeros”. Y mandan otro mensaje: “Sin importar cuántas campañas y mentiras se viertan en las redes sociales y la prensa alquilada, reiteramos al público que, al cierre de 2024, la compañía ha mostrado un sólido desempeño de los negocios financiero y comercial, y su operación se mantiene de manera normal”.

***

En el sector médico de Veracruz vieron como una buena señal que Valentín Herrera Alarcón asumiera como secretario de Salud y director General de Servicios de Salud del estado. Lo anterior porque el también cirujano cardiovascular se comprometió con su gremio a supervisar la rehabilitación y acondicionamiento de todas las unidades con infraestructura estatal que pasaron en comodato a IMSS-Bienestar para brindar atención de calidad a las ciudadanía. Dicen que prometer no empobrece.

***

Las autoridades capitalinas alistan detalles del Operativo Basílica 2024 que implementarán del 6 al 15 de diciembre para recibir a más de 12 millones de peregrinos. Este año participarán 14 dependencias de gobierno de la Ciudad de México, así como de la alcaldía Gustavo A. Madero que, con seis mil elementos, 251 patrullas, 53 motopatrullas, 40 camionetas, 19 grúas, dos drones y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, además de ocho ambulancias y cuatro motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pretenden garantizar la seguridad en la temporada más alta de turismo religioso en la capital.

***

Se nos olvidaba que Lord Molécula, ese ejemplo de “periodismo” de la 4T, le puso una pregunta a modo a la Presidenta, que respondió sin entrar en muchos detalles: “Me llama la atención porque también hay otros “comentócratas”, les llamo yo, conductores, que dicen que “Sheinbaum tiene que dar un golpe, poner la mano dura porque Adán Augusto, Monreal, Andrés Manuel López Beltrán están comploteando”. ¿Saben qué hay en el fondo? Un machismo tremendo, la verdad”. Are you sure?, le diría el presidente Trump.