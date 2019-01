A la sombra | Rocío Nahle

Foto: Alejandro Oyervides

“Va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las empresas especialistas y serias. Estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción”, dijo sobre las invitaciones directas que harán a empresarios que ellos elijan para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ROCÍO NAHLE, la titular de la Secretaría de Energía. Así sin sonrojarse ni nada. Prácticamente dejó a muchos asistentes del foro Energy Mexico con la boca medio abierta.

***

No faltan los acelerados que al fragor de la rebeldía de la CNTE frente al gobierno federal pretenden llevar agua a su molino. Ahí bajita la mano, resulta que ayer fueron secuestrados 28 autobuses de las líneas foráneas Flecha Roja y TEO por estudiantes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas de Tenería, en el Estado de México. El hecho provocó la limitación de servicios en las terminales de Ixtapan de la Sal y Tenancingo.

***

Además de las afectaciones a las empresas y a los pasajeros —hechos en sí reprobables—, no había en apariencia motivo para que se apoderaran de las unidades…. salvo por el hecho de que forman parte de un movimiento que pretende subirse a la disidencia magisterial y causar bloqueos en otras carreteras con el pretexto de iniciar jornadas de “protesta y resistencia”… *** Estos hechos, de los que los órganos de inteligencia del Estado mexicano ya tomaron nota, se conectan con otros movimientos “raros” en la Normal de Tiripetío, en Michoacán, donde la base social, ligada a grupos muy radicales, siente que llegó la hora de calar al nuevo gobierno, que ha prometido no tocar disidentes ni reprimir al pueblo…

***

¿Ya habrán visto Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública y Abelardo Ávila, del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, los resultados del Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico 2018 del Inegi? Los resultados son preocupantes ya que menos del 44 por ciento de la población realiza deporte o ejercicio en su tiempo libre desde 2013. Este año el porcentaje fue de 41.7 por ciento y entre otros hallazgos, se registró que a mayor nivel de escolaridad, se registran porcentajes más elevados de población físicamente activa, mientras que la población sin educación básica registró una disminución constante entre 2015 y 2018, de 34 a 26 por ciento.

***

Mientras algunos afirman que el problema de obesidad en el país es culpa de la comida chatarra y la alimentación de los mexicanos, los datos duros muestran que factores como el ejercicio y hasta la educación, son determinantes en la salud y bienestar de los mexicanos. De ahí la gran tarea para funcionarios como Jorge Alcocer, secretario de Salud o Germán Martínez, titular del IMSS, quienes deberían atender este problema desde diferentes frentes y con estrategias integrales que involucren a todas las instituciones del sector.

***

Desde Tlaxcala ya opera Alejandra Frausto la titular de esta secretaría que se encuentra en plena mudanza, pero no dejará de operar en la Ciudad de México para atender su agenda. El reto que enfrenta no es empresa fácil y los proyectos muchos, en donde destaca el programa de Cultura Comunitaria, su interés de no ver a niños y jóvenes como espectadores, sino partícipes de los proyectos culturales.