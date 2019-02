A la sombra | Rocío Nahle

Foto: Alejandro Oyervides

“Se le ocurrió bajarle la calificación a Pemex justo cuando estábamos en el combate y que ustedes habían aprobado estas inversiones. Claro que no era entendible por qué lo estaban haciendo, sabemos de sus números, de cómo se maneja su economía, pero tuvieron cinco o seis meses para hacer calificaciones y se esperaron a que nosotros llegábamos y estábamos en el cierre crucial de válvulas donde se estaban robando el combustible, pues no entendemos si se metió a la política Fitch’’, dijo la secretaria de Energía, ROCÍO NAHLE.

***

Dicen los que saben que Javier Corral está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias contra Alejandro Gutiérrez, pues a decir del gobernador de Chihuahua, no habrá perdón para el exsecretario general adjunto del PRI, menos olvido. Bajo esa premisa, fuentes de Chihuahua confirmaron que no se descarta hacer otra revisión de las empresas que presuntamente se utilizaron para el desvío de recursos públicos de la entidad, entre ellas Jet Combustibles, la cual, por cierto, cofundó el exprocurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona.

***

El que sorprendió a todos los que están pendientes de los negocios en México es Alonso Ancira Elizondo, el presidente del Consejo de Altos Hornos de México (AHMSA). Resulta que lo abordaron algunos reporteros y soltó a botepronto que la situación del sector es más grave que en 2015, pueden perder cientos de millones de dólares en inversiones y miles de empleos. Él, los que lo conocen, saben que es discreto y no sale a dar este tipo de declaraciones. La realidad es crítica en el sector siderúrgico.

***

Usted no está para saberlo, ni nosotros para contarlo. Bueno, la verdad es que sí, sí estamos para eso. Le contamos que hace algunas semanas solicitamos a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) copia del convenio con la empresa Boeing para el resguardo del avión presidencial hasta que éste sea vendido. Nos respondió que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos no se encontró evidencia documental al respecto. Ahora el comisionado Joel Salas Suárez les ordenó buscar bien, es imposible que eso no exista. En cuanto nos liberen la información se las daremos a conocer.

***

El argumento de Joel Salas Suárez para justificar que hagan pública la información, que la entreguen a El Sol de México, es clara como el agua de garrafón: “Los ciudadanos entienden que el tema del avión es más que una decisión gubernamental común, es una medida con significado. Los ciudadanos quieren un gobierno que actúe de manera austera y que sus resultados reflejen el principio de ahorro y austeridad. Para que la medida contenga el significado esperado no basta con los gestos y el discurso, solo la transparencia permitirá a las autoridades demostrar que realmente cumplen con estos principios”. ¿Será?