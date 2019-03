A la sombra | Rocío Nahle

Foto: Alejandro Oyervides

Al más puro estilo de PAQUITA LA DEL BARRIO, la titular de la Secretaría de Energía, ROCÍO NAHLE, salió a lanzar un reproche a todo pulmón, a todos aquellos que le informaron que esas supuestas empresas limpias de corrupción que invitaron a construir por invitación restringida la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, son o han sido investigadas por escándalos de corrupción no solamente en otros países, incluso en México. Ella dijo, sin entrar en detalles o sin generar más ruido, que no se les entregará un “cheque en blanco”. Por aquello de “yo no estoy en venta, mucho menos para ti”. ¡¡¡¡¡¡¡¡Ayayayyyyy!!!!!!!!

***

Ante las acusaciones de la diputada federal, Tatiana Clouthier, sobre una supuesta campaña orquestada por empresarios para vulnerar a Andrés Manuel López Obrador en 2018, el director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, rechazó su participación y aseguró que durante las pasadas elecciones buscó un “acercamiento directo y sincero” con todos los candidatos. No olvide que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en donde establece una supuesta ruta por la cual el Consejo Mexicano de Negocios, cuando era presidido por don Alejandro, habría financiado a través de terceros la serie Populismos en América.

***

A más de uno sorprendió la felicitación que lanzó el titular del Poder Judicial de la Federación, el ministro Arturo Zaldívar, a los magistrados electorales, quienes fueron criticados recientemente cuando se supo que perfilaban mantener el registro del Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena, a pesar de no haber obtenido el tres por ciento de la votación nacional y ayer dieron marcha atrás: “La independencia y autonomía del PJF se demuestra con sus sentencias”, expresó Zaldívar. Resulta que la madrugada de ayer, antes de salir a la sesión pública, los magistrados se aventaron un round para convencer a Felipe de la Mata de cambiar el sentido de su propuesta de sostener al PES, pues estaba en juego la imagen de la institución. El superdelegado de Morelos y presidente del extinto PES, Hugo Eric Flores, aseguró que la decisión del Tribunal tiene un origen político y no jurídico, y adelantó que irán a instancias internacionales para buscar justicia. ¡Uf!

***

Nos cuentan que cada vez es más claro para el gabinete que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no tolera al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Sin embargo, todos saben que en este caso aplica aquel principio que versa “primero en tiempo, primero en derecho”. Resulta que Romero Oropeza es uno de los personajes centrales del llamado Grupo Tabasco, que acompaña al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde su lucha electoral por ganar la gubernatura de Tabasco. Romero Oropeza abandonó su carrera como locutor para acompañar a su paisano en la quema de pozos petroleros y fue premiado con la Oficialía Mayor del gobierno capitalino, cuando López Obrador gobernaba la Ciudad de México. Haga su apuesta, ¿a quién elegirá el Presidente?

***

El Senado se dio el primer paso legislativo para dotar a las trabajadores del hogar de prestaciones básicas de ley como acceso al seguro social, aguinaldo, vacaciones, pago de días de descanso, y cualquiera otra que sea pactada entre el empleado y el empleador. Todo suena bien, sólo que los legisladores de Morena, con tal de colgarse el milagrito, le dieron muchas vueltas a algo que las organizaciones no gubernamentales ya habían señalado desde hace años. Pero como esta administración está peleada con “esas organizaciones feas”, pues decidieron hacerlo por su cuenta.