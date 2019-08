A la sombra | Rocío Nahle

Foto: Luis Calderón Guerra

Que muchos funcionarios andan inquietos en la Secretaría de Energía, de ROCÍO NAHLE, porque consideran que el tema de la transparencia les va a explotar en las manos de un momento a otro. Un caso simple tiene que ver con la información de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Los de Energía no quieren, por ejemplo, ni siquiera soltar las cartas de invitación que enviaron a cuatro empresas para participar en la construcción de la misma. Con esta información, los ciudadanos podríamos conocer los términos en que fueron invitadas, por qué una empresa no quiso seguir y otras tres fueron rechazadas. Se declaró desierta la licitación, como este diario reveló antes que nadie. Informamos que el precio y el plazo impactaron. Pero los de la 4T no quieren hablar al respecto, aunque dejan abierta la puerta para las suspicacias.

***

Que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya tiene en su escritorio el documento para la construcción de la Línea de Metrobús que correrá por toda la calzada Zaragoza. Desde abril de este año, este estudio fue encargado por las autoridades para que se resuelva el problema de la movilidad en alcaldías como Iztapalapa y ayuntamientos como Neza y La Paz, Chalco y anexas. Esta es una de las obras que harán ruido en los próximos meses, pues se busca construir un nuevo sistema de transporte a lo largo de 14 kilómetros en la conflictiva salida a Puebla.

***

Más allá de la magnitud de los delitos cometidos durante el sexenio pasado en la Sedesol y en la Sedatu, el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga se sigue leyendo, entre los perredistas de antaño, como una traición del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia quien lo encumbró como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

***

Muchos de ellos relatan, por ejemplo, que la victoria en el año 2000 del actual presidente de la República no hubiera sido posible sin el apoyo o las habilidades de canalización financiera de la señora Chayito, pues las mismas permitieron conseguir apenas tres puntos porcentuales de ventaja sobre el entonces candidato panista Santiago Creel.

***

Confirmación de Dolores Padierna: “Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar”. Fue en Twitter, porque los reporteros que la buscaron, y en alguna ocasión tuvieron que perseguirla, escucharon como respuesta que no habría comentarios por el momento. Pero sí hubo… ¿Justicia o venganza?, es pregunta.

***

Parece que, más a fuerza que por ganas, la 4T tendrá que retomar el debate sobre la regulación del mercado eléctrico en el país pues, para sumarse a la construcción y financiamiento de la nueva planta de ciclo combinado que prometió la CFE en Mérida, la iniciativa privada ha puesto como condición que se establezca un marco jurídico que brinde certeza a los inversionistas.

***

El tema tiene categoría de urgente no sólo por la promesa que Manuel Bartlett hizo respecto a iniciar, por lo menos parcialmente, las operaciones del citado complejo de generación para el verano del próximo año, sino también por la amenaza que se tiene de apagones en la península yucateca ante un cada vez más evidente déficit de energía.