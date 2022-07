A la sombra | Rocío Nahle

Parece que los astros se están alineando para que Rocío Nahle, actual secretaria de Energía, llegue a la candidatura al gobierno del estado de Veracruz, pese a haber nacido en Zacatecas. Con la venia del gobernador Cuitláhuac García ya se cocina en el Congreso estatal una iniciativa para reformar la Constitución local y permitir que no nacidos en la entidad puedan presidirla. Es decir, el plan es modificar la ley “ad hominem”.

Nos cuentan que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, por supuesto de extracción morenista, ya lo confirmó a sus allegados. De esa manera, una de las funcionarias favoritas del presidente López Obrador no iría a presidir Morena, ni a un puesto diplomático, como se ha sugerido. Otros legítimos aspirantes al puesto, incluso nacidos en el estado, como el presidente de los diputados federales Sergio Gutiérrez Luna, podrían quedar marginados ante el aparente mega dedazo presidencial que se cocina en el puerto.

“Oiga, ¿qué está sucediendo?”, así inicia la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador planea enviar a su homólogo Joe Biden luego de que, bajo el T-MEC, la representante comercial de Estados Unidos notificó a México el inicio de una disputa por la política energética de la Cuatroté. El mensaje del mandatario en la conferencia mañana parte de la idea de que Katherine Tai, la experimentada abogada comercial actuó por la libre y no le notificó al inquilino de la Casa Blanca el inicio del procedimiento.

“A lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata”, así remataría la carta que ha decidido enviar tras una consulta exprés entre los asistentes a la mañanera. “¿Le mando la carta al presidente Biden? Bueno, ya, ya está acordado… Ya me voy, es tardísimo”.

En reuniones que realiza semanalmente con simpatizantes y militantes de Morena, en donde se pide copia de la credencial de elector, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reúne votos en pleno proceso interno de elección de los congresistas de Morena. Con este fin, servidores públicos de diversas dependencias, como la Comisión para la Reconstrucción, han sido citados a dichos encuentros. Su próxima reunión será este viernes en la alcaldía Benito Juárez, donde esta semana se registró una discusión entre los convocados que llegó a oídos de Claudia Sheinbaum.

Un nuevo problema enfrenta el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, ya que ahora pobladores de San Gregorio Atlapulco lo acusan de querer apoderarse del panteón de la localidad, cuyo terreno fue adquirido por los propios habitantes para que descansaran sus muertos. Ante esto, los vecinos formaron una valla humana para impedir que empleados de la demarcación tomarán el camposanto y recordaron que los cementerios son espacios administrados por la comunidad.

Este sábado, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México lanzará la campaña Corazón Azul 2022, ceremonia que presidirán Stacy de la Torre, titular del Área de Programas de UNODC México y Martí Batres, secretario de Gobierno de la CdMx.

Esta iniciativa se enfoca en prevenir la trata de personas, visibilizar sus distintas modalidades y hacer un llamado a la acción para reportar posibles casos, concentrados este año en el “uso y abuso” de la tecnología, que se utiliza para fomentar este delito. Habrá que estar atentos del plan que tiene la ciudad para evitar que este ilícito se propague, porque ayer la fiscal local, Ernestina Godoy, reconoció que hay una elevada cifra negra y sólo se investigan uno de cada 10 reportes por trata.