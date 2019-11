Foto: Alejandro Oyervides

La secretaria de Energía, ROCÍO NAHLE, aseguró que no se pagará ningún rescate a los extorsionadores que dicen tener la información de la empresa productiva del estado, reconociendo tácitamente el problema. Más tarde, usando el mismo sistema informático se pagó la nómina a los trabajadores de Petróleos Mexicanos.

***

El presidente López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que el hackeo al sistema cibernético de Pemex es un asunto menor, casi sin importancia, exagerado por los enemigos de su gobierno. Por eso luego todo mundo se hace bolas. Alientan el vacío informativo.

***

A Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la quieren usar de árbitro en el conflicto interno por el control del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación. Un día después de que Maestros por México, organización afín a Elba Esther Gordillo, exigiera al presidente intervenir para organizar elecciones en el SNTE, Alfonso Cepeda, actual dirigente del gremio docente, no perdió el tiempo y se reunió con doña Olga para explicarle el proceso de elección, no vaya siendo que el presidente López Obrador le tome la palabra a los elbistas. Aunque en estricto sentido es un pleito interno del sindicato magisterial, su importancia sigue siendo tal que se apela a que el gobierno federal sirva de fiel de la balanza en sus decisiones. Nos dicen que la secretaria escucha a todos con amabilidad y toma nota de todo…

***

Todavía es muy pronto para saber el futuro de Evo Morales en México, pero no es ociosa la pregunta de qué o de quiénes va a vivir. Los diputados ya ofrecieron hacer una coperacha para que no la pase mal. Sus enemigos políticos dicen que tiene cuentas millonarias en paraísos fiscales. Otros aseguran que será huésped del gobierno federal, pero que deberá atenerse a las restricciones salariales que ha impuesto el nuevo gobierno, por lo que no viviría como rey. Y círculos académicos nos recordaron ayer que todos los exiliados de las dictaduras de Chile y Argentina en los años 70, hicieron su vida en México dando clases en las universidades públicas, ateniéndose a su sueldo de profesores en la clase media e integrándose a la vida de los mexicanos como unos ciudadanos más. ¿Será el caso?

***

La delincuencia capitalina no perdona. Nos cuentan que esta vez le tocó al embajador de Kuwait acreditado en México, Muteb Saleh F Almutoteh, a quien en cuestión de minutos le robaron a su mascota, una perrita Shitzu Imperial, cuyo costo es más de 25 mil pesos. El robo sucedió fuera de la residencia del diplomático en Bosques de las Lomas, según denunció el propio embajador.

***

Casualidades de la vida, resulta que ayer, cumpleaños 66 del presidente Andrés Manuel López Obrador, también cumplió años el embajador de Estados Unidos, Cristopher Landau, quien manifestó en redes sociales sentirse muy afortunado, no por cumplir años el mismo día que Andrés Manuel López Obrador, sino por tener una familia amorosa, buenos amigos y excelente salud.