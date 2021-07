A la sombra | Rogelio Eduardo Ramírez de la O

Dicen los que saben que las negociaciones entre Hacienda y el sector privado para el tercer paquete de infraestructura y lo que podría ser una reforma fiscal están en punto muerto hasta después del 15 de julio. El equipo del nuevo secretario Rogelio Ramirez de la O mandó un mensaje al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que hasta la segunda quincena de este mes se retomarán las negociaciones que se tenían con Arturo Herrera. En la IP más bien piensan que el 15 de julio iniciarán los cambios de equipo en Hacienda y posiblemente en agosto será cuando se retomen las reformas a las leyes que impactarán el presupuesto federal del año entrante.

***

Si usted creía que sólo en fármacos oncológicos había desabasto en las clínicas del sector salud, le tenemos peores noticias. Nos dicen las empresas de medicamentos, productores y distribuidores, que el problema también es grave en antidepresivos, diabetes, anestésicos, antibióticos, desinflamatorios, antiácidos, analgésicos, tratamientos contra el colesterol y otros padecimientos. Faltan lo siguientes medicamentos: Metformina, Propofol, Metrotexato, Heparina, Insulina humana, Omeprazol, Ácido acetilsalicílico, Atorvastatina, Amoxicilina, Diclofenaco, Clonazepam, Ciprofloxacino, por citar algunos. Otra historia de terror son los servicios de cirugía y las consultas en especialidades que no se dieron durante la pandemia y que tiene un impacto negativo en la salud de los derechohabientes.

***

Los enterados nos confían que uno de los problemas más minimizados en el ámbito de la aviación nacional (y que aunque no fue parte de la auditoría de la FAA para que México fuera degradado, sí puede tener repercusiones) es el que se refiere al refrendo de licencias de tripulantes, en particular el examen médico. Resulta que a inicios de este sexenio en la SCT, al mando de Jorge Arganis Díaz Leal, se les ocurrió la brillante idea de anular la prestación de servicios de exámenes médicos a tripulantes por parte de terceros autorizados, con la consabida cantaleta de la corrupción, la cual, por cierto, no sólo no fue probada, sino ni siquiera denunciada.

***

Esto provocó el desmantelamiento de la red de médicos que podían examinar a los tripulantes y la saturación de las oficinas gubernamentales que prestan ese servicio.

El director de medicina del transporte, Ricardo Neri Vela, primero tuvo Covid y después fue relevado y al nuevo director no le quedó más que aceptar que hubiese otra vez terceros autorizados aunque bajo la premisa de 90 por ciento lealtad y 10 por ciento eficiencia. Aún así, no ha sido posible ponerse al día en cuanto a la regularidad de los referendos por lo que muchos siguen volando sin examen y muchos otros que acuden a los consultorios de gobierno tienen que dar su palabra de honor de que están sanos.

***

En los pasillos del Palacio Municipal se escucha que Claudia Sheinbaum no está convencida todavía de incorporar a su gabinete al senador Martí Batres Guadarrama. A pesar de que éste no se cansa de decir que aterrizará muy pronto en la secretaría de Gobierno de la capital. La gobernante tiene claro que entre sus pocos positivos con la clase media de la ciudad se encuentra su todavía sana distancia con los grupos radicales morenistas; misma que desaparecería con la llegada del muy activista legislador.

***

Durante el evento de abanderamiento de la delegación que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio llamaron la atención dos cosas; la primera es la aparición de la actual titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien había estado fuera de los reflectores luego de que se acusaran presuntos actos de corrupción en la dependencia que encabeza. En segundo lugar, el discurso de agradecimiento de los atletas que, cuentan, no fue muy espontáneo que digamos; pues, para resarcir aquellas quejas hechas sobre todo por la clavadista Paola Espinosa, se habría sugerido que el discurso de una de las representantes mexicanas incluyera un agradecimiento a la ex velocista por el incondicional apoyo y comprensión hacia todos los deportistas.