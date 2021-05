Dicen los que saben que no hay que perder de vista a la francesa Alstom, que encabeza Henri Poupart-Lafarge, y a la española CAF, de Javier Martínez Ojinaga, pues están en la mira de las autoridades mexicanas por el accidente en la Línea Dorada. Pero la trama puede crecer, al revisar su papel en otros negocios. Por lo pronto, estos dos grupos, que participaron en la obra mortal, se espera que entreguen hoy sus propuestas para la licitación para la “Adquisición de Material Rodante y Sistemas Ferroviarios para el Tren Maya”, una responsabilidad que en un futuro tendrá que asumir Rogelio Jiménez Pons, el titular del Fonatur, tal como hoy Marcelo Ebrard da la cara tímidamente por la Línea 12.

***

Tras la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro que ha dejado un saldo de 25 personas fallecidas y 70 gravemente heridos en la Ciudad de México, muchos de los gobiernos estatales se pusieron a revisar sus respectivos sistemas de transporte colectivo. Así lo anunciaron por ejemplo en Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro; Nuevo León, a cargo de Jaime Rodríguez “El Bronco”, y en Puebla, de Miguel Barbosa. Nos cuentan que las mencionadas supervisiones se harán sobre todo en los tramos elevados que tengan los trenes o metros en las entidades y, adelantan que, ¡por fin!, se va a priorizar el mantenimiento y la capacitación al personal operativo y de control para reacción en situaciones de emergencia.

***

Casi cual campaña rumbo a la gubernatura empezó el candidato de “Va por México” para la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Lo anterior porque el panista congregó a los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano respectivamente, durante su arranque de campaña, así como a una considerable lista de legisladores entre los que se encontraban Claudia Ruíz Massieu, Nadia Navarro, Miguel Ángel Osorio Chong y Julen Rementería; estos dos últimos, por cierto, coordinadores de sus bancadas en la Cámara Alta.

***

Quien ya comienza a padecer los costos políticos de la tragedia del Metro es Víctor Hugo Romo, quien busca ser reelecto como alcalde en la Miguel Hidalgo con los colores de la alianza Morena-PT-PVEM. Hace poco fue cuestionado por no acudir al debate programado para este martes. Aunque su argumento fue que se sumaría al luto oficial, al suspender todas sus actividades de campaña, fue señalado por no querer dar la cara debido a que Morena se ha visto herida por lo sucedido.

***

“En esta tragedia no tienen que investigar mucho: Marcelo Ebrard y Mario Delgado pagaron un sobrecosto multimillonario y recibieron una mala obra. Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. La negligencia criminal del gobierno, su austeridad y la corrupción están costando vidas”, dijo Marko Cortés Mendoza, el dirigente albiazul. Lo cierto es que desde Palacio se ha minimizado el accidente, las responsabilidades y la empatía con los afectados. De que los críticos lo aprovecharán, que no les quede duda. Pero también deben tener claro los de Morena que la exigencia sincera del pueblo bueno por justicia debe escucharse. ¿O los que viajamos en Metro también somos neoliberales en busca solamente del materialismo y el individualismo salvaje?