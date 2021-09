A la sombra | Rogelio Ramírez de la O

Dicen los que saben que hay que estar pendientes de Rogelio Ramírez de la O, pues el titular de la Secretaría de Hacienda presentará el Paquete Económico 2022 a más tardar el 8 de septiembre. Los ojos estarán puestos sobre Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas, los tres proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no sabemos si tendrán el mismo presupuesto que este año. Nos enteramos por boca de las propias empresas que participan en la nueva refinería de Tabasco que desde hace meses escasean los recursos y siguen formándose los proveedores para tratar de cobrar en alguna oficina, la deuda sumada que supera ya los 10 mil millones de pesos. Por cierto, que durante junio y julio la SCHP no fondeó a Pemex para pagar esta obra.

Así, se espera que en la primera quincena de septiembre Dos Bocas se ponga al corriente con los cientos de proveedores para que puedan dar el Grito de: “Viva la 4T, que nos dió el cheque y empleo”. En el Plan de Negocios 2021-2025 de Pemex (la versión del 6 de abril) se estima que la construcción de la refinería de Dos Bocas podría requerir una inversión de 12 mil millones de dólares, tres mil 400 millones adicionales a lo inicialmente presupuestado.

Se deben canalizar 116 mil millones de pesos en el 2022 y el año siguiente, para que esté lista para su puesta en operación, Dos Bocas va a requerir 45 mil millones de pesos. Lo que no queda claro todavía es de dónde sacarán los recursos y qué rol jugará el siempre oculto en su oficina Octavio Romero Oropeza, de Pemex, y la muy activa políticamente en Veracruz Rocío Nahle, la titular de la Secretaría de Energía, ambos enfrentados por sus ambiciones de poder y ansiosos de la atención del Presidente.

En un hecho inédito, este miércoles cuando se instale la Cámara de Diputados se hará bajo el principio de paridad total a propuesta de la consejera electoral Carla Humphrey, con el apoyo de sus compañeras Adriana Favela y Claudia Zavala. A la conformación de una Legislatura integrada por 250 mujeres y 250 hombres se suma el esfuerzo de las funcionarias del Instituto Nacional Electoral para conseguir la paridad en gubernaturas, para sancionar a los partidos políticos que no cumplieron con la postulación y financiamiento igualitario de candidatas y el tres de tres contra la violencia de género.

Y hoy también vence el plazo para que la Concamin, como lo pidió la secretaria Tatiana Clouthier, modifique sus estatutos para la elección de nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos Pero si atendemos al desplegado que publicó Francisco Cervantes en días pasados, tendríamos que asumir que el consejo directivo considera que las elecciones del 24 de septiembre se van a realizar con las reglas existentes.

Es más, nos comentan al interior de la Confederación, las elecciones que se iban a realizar en marzo y que se transfirieron a este mes por la pandemia, se van a realizar virtuales no presenciales como pidió la secretaria de Economía. Es más, el pasado 18 de agosto el consejo directivo de la Concamin decidió que quienes no estuvieran al corriente con sus cuotas, no podrían votar. Sacaron de un plumazo a 30 cámaras de modo que Paco Cervantes va a apuntalar a su presidente José Amugaber con 23 votos.

Lo que están juego, dicen los enterados, no son los 40 millones de pesos que tiene de presupuesto anual Concamin, tampoco las posiciones que la cúpula industrial tiene en el IMSS (siete) e Infonavit (cinco). Lo que está en juego es la legitimidad, legalidad y representatividad de la industria mexicana.