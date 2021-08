A la sombra | Rosa Icela Rodríguez

Este jueves, la secretaria Rosa Icela Rodríguez definirá las reglas de operación para regalar y repartir a personas que viven en pobreza extrema y zonas marginadas cientos de miles de prendas de vestir y aparatos electrodomésticos bajo el programa Bazar del Bienestar. Se sabe que son prendas de vestir y electrodomésticos asegurados por Aduanas, Economía, Salud y que fueron asegurados porque violan disposiciones de normas mexicanas, derechos de propiedad intelectual o incautados a la delincuencia organizada.

A la sombra…

Hoy la secretaria Rodriguez informará cuánta mercancía es, dónde está y en qué lugares será repartida. En el Bazar de Bienestar están involucrados el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena y la Función Pública. ¡Muchos comensales para un pollito! Por cierto, los administradores del T-MEC en Estados Unidos y México saben que regalar productos de marcas pirateadas es una acción de Gobierno que raya en la ilegalidad, porque no se respetan los derechos de propiedad industrial de las empresas.

***

El despacho laboralista Cesar Roel, uno de los más importantes del país de México en esta materia nos dice que el conflicto que de General Motors, de Mary Barra, en Silao, es un parteaguas de la agitación laboral en nuestro país: la CTM contra la 4T. Que el sector empresarial debe estar atento pues el conflicto laboral de la GM es vigilado por autoridades laborales del país y de Estados Unidos, en virtud del T-MEC. Esta es la primera prueba que hacen los sindicatos americanos con sus aliados mexicanos, para ir controlando el sector obrero en nuestro país y luchar por las fuentes de empleo. Se acabó la paz laboral en México.

***

Dicen los que saben que en una de las juntas de evaluación del Tren Maya uno de esos funcionarios preguntones dijo: “Oigan y ¿dónde vamos a poner los tanques de almacenamiento del diésel para que funcione el tren?”. A lo qué otro secundó: “¿Que no son eléctricos?”. ¡Todos pusieron cara de what!

***

Que en el Congreso de la Ciudad de México hay una especie de “trueque” de iniciativas entre el Partido Encuentro Solidario y el Movimiento de Regeneración Nacional. Los enterados aseguran que en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, que lleva el pesista Fernando Aboitiz, acordaron ya dar curso a las leyes que son de mayor interés para Regeneración Nacional; esto a cambio de que aquel partido deje en la congeladora algunas de las iniciativas que tienen que ver con la agenda LGBT+.

***

Que en el Instituto Nacional Electoral hay una propuesta de la consejera Carla Humphrey para añadir a la declaración 3 de 3 contra la violencia una “Constancia de no antecedentes penales”, lo anterior porque en la actualidad los aspirantes a cargos de elección popular presentan solo una carta, bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan no estar sujetos a proceso y que no han sido condenados por los delitos de violencia política contra las mujeres, violencia sexual o violencia intrafamiliar.

***

En días recientes, el Presidente ha retomado la afirmación de que en el poder judicial impera la corrupción. Sería interesante que revisaran el caso del magistrado Francisco Saldaña Arrambide del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, que desestimó la apelación de la firma minera San Pedro Resources, una decisión que llevará a la bancarrota a la mina La Antigua, instalada en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas. Un caso que inició en 2006, cuando el entonces dueño de la concesión, Javier Martínez Lomas, celebró un contrato con la empresa minera donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares mensuales o una regalía del 3 por ciento de la venta de los minerales extraídos, pero que nunca se llevó a cabo porque la empresa nunca extrajo un solo mineral y, por lo tanto, no estaba obligada a pagar nada.